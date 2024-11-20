永續金融「第一」品牌  第一金與一銀橫掃「全球企業永續獎」5大獎 

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-20 14:28

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台灣永續能源研究基金會評選之 2024 年全球企業永續獎 (GCSA) 揭曉，第一金控 (2892-TW) 連同旗下子公司第一銀行共囊括《職場福祉領袖獎》、《氣候領袖獎》、《人才發展領袖獎》、《社會共融領袖獎》及《創新成長領袖獎》等 5 項大獎，今 (20) 日上午由第一金控總經理方螢基及第一銀行副總經理蔡淑慧代表受獎。

第一金控表示，2018 年底即導入「ISO 45001 職業安全衛生管理系統」，宣示以零災害、零事故為最高目標，依 PDCA 管理原則強化各項管理措施，並通過 BSI 驗證，為首家取得 ISO 45001 驗證之公股金融機構，還透過舉辦健康講座、文康活動、體育社團、康樂活動補助等，提升同仁健康識能，另提供張老師心理諮商服務，實施多項員工福利措施，包括全面開辦員工持股信託，提供優於法令的結婚育兒、孕育假別、彈性工時等多元完善之福利制度，今年再度榮獲「職場福祉領袖獎」肯定。

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第一金控亦致力於打造完善人才培育制度及職涯發展，訂有各類培育計畫，提供多元發展機會，拓展職涯寬廣度，並積極與大專院校產學合作、招募實習生，優秀學生畢業後即可成為正式員工；且為積極推動人才留任，近年獎金及酬勞平均達 7 至 8 個月，居公股行庫前段班而榮獲「人才發展領袖獎」殊榮。

第一金控秉持「在地經營 在地關懷」的精神，透過綠色關懷、社會關懷、藝術文創、體育競技等四大公益策略，結合集團資源及整合社會力量，以長期深耕的方式積極投入社會、環境議題，已連續四年蟬聯「社會共融領袖獎」；2023 年特別打造「小粉獅夢想巴士」，是金融業首家結合公益活動之彩繪中巴，滿載著志工、同仁及物資，將溫暖與關懷傳遞至全臺各地資源缺乏之偏遠學校，為臺灣未來注入更多希望之光。

為朝 2050 年淨零排放路徑邁進，第一金控於今年 6 月經科學基礎減量目標倡議 (SBTi) 正式審核通過 SBT 減碳目標，訂定 2035 年範疇一、二碳排量相較基準年 (2022 年) 減量 63％，並以自身營運據點取得綠建築 / 近零碳建築認證，減少設備能耗，建置屋頂太陽能發電系統，結合採購綠電轉供，讓銀行的電力使用結構轉向低碳化，逐步邁向零碳分行，2023 年碳排量相較基準年已減少 2051 公噸，減幅約 10.9％。

第一金控更打造業界首創結合地理資訊系統 (GIS) 定位與資料數據應用之「ESG 永續應用地圖查詢平台」，整合環境部、農業部等公開資訊，分「綠色生活」、「自然環境」及「氣候變遷」三大主題專區，協助使用者掌握災害風險潛勢與環境敏感區資訊，並提出永續環境方案，讓 ESG 決策或風險管理更具效率且具科學性，迄今已四度榮獲「氣候領袖獎」。

此外，第一金控努力深耕數位原生代市場，以數位帳戶 iLEO 副品牌推廣「簡單、快速、創新、最懂你」的核心價值，打造數位專屬行動銀行，以最小可行性產品（MVP）理念持續創新，推出「滑滑轉帳」、「小粉獅實驗室」及「金山財神」等業界首創功能。

為打擊網路詐騙，iLEO 推出「安全管家」，可智慧提醒潛在詐騙風險、檢查裝置安全，提升使用者防護意識；此外，開啟「防詐智慧提醒」功能後，系統會在轉帳時比對 AI 智能風險名單，並適時跳出防詐提醒，強化使用者對帳戶安全之掌握。iLEO 憑藉強大的數位創新能力，在 App Store 與 Google Play 上長期保持 4.8 分之高評分，成為臺灣銀行業 APP 評分領先者，已連續五年榮獲「創新成長領袖獎」殊榮。