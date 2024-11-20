憂馬斯克與輝達越走越近？傳OpenAI執行長阿特曼極力扶植AI晶片新貴Rain AI

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-20 03:00

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根據《紐約郵報》(New York Post) 周二 (19 日) 援引知情人士消息報導，OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 替一家剛要起步的人工智慧 (AI) 晶片製造商 Rain AI 尋找投資人，旨在挑戰 AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US)。

知情人士透露，阿特曼正在推動 Rain AI 下個月的第二輪融資，計劃從中募集 1.5 億美元，而這筆資金將讓 Rain AI 的估值達到約 6 億美元。

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知情人士還說，阿特曼已經把 Rain AI 介紹給 B 輪融資的所有投資人，他是 Rain AI 在 2022 年 2,500 萬美元種子輪融資的主要投資人。

據了解，Rain AI 表示自家晶片比輝達 (NVDA-US) 的更節能、更強大。今年 6 月，該公司聘請蘋果 (AAPL-US) 前晶片高層 Jean-Didier Allegrucci 擔任硬體工程主管。

對於上述報導，OpenAI 拒絕置評請求，而 Rain AI 發言人並未立即置評請求。

《紐約郵報》本月曾獨家報導，阿特曼正在推動這家晶片新貴 Rain AI，而與此同時他的競爭馬斯克正在和輝達商談投資他的 xAI。輝達在 AI 晶片領域占有驚人的 85% 市占，並且已高達 3.5 兆美元的市值成為全球市值最高的公司。

報導還指出，內部人士猜測，阿特曼越來越擔心輝達與馬斯克關係變得過於親密。先前《CNBC》就曾報導，馬斯克預估很快就會斥資數十億美元購買 10 萬片輝達的晶片。

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示：「在 AI 和晶片的未來方面，Rain AI 是受認可的參與者之一。關於 Rain AI 所做的一切都有很多議論，這是 AI 革命的早期階段。未來還會有很多參與者出現，不僅僅只是『人工智慧教父』(Godfather of AI) 黃仁勳和輝達。」