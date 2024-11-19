〈房產〉高雄捷運黃線 Y15 站聯開案 鴻海獲最優申請人將投資159億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-19 15:44

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高市府捷運工程局辦理「高雄市大眾捷運系統黃線 Y15 站土地開發案」開發建議書評選作業，今 (19) 日評選由鴻海 (2317-TW) 獲最優申請人，在 3433 坪基地預計投資 159 億元，開發量體規劃為地上兩棟分別為 45、32 層的辦公、餐廳、商場、企業安家宅與地下 5 層建築。

鴻海對此一捷運聯開案預計投資 159 億元，開發量體規劃為地上兩棟分別為 45、32 層之辦公、餐廳、商場、企業安家宅與地下 5 層，並與捷運 Y15 站其中 1 個出入口共構、與高雄港旅運中心間立體連通系統。辦 公室空間將以鴻海科技集團打造「高雄亞灣 · 鴻海旗艦總部」科技產業領航地標，預計引入就業機會約 3000 人，每年可創造約 200 億元產值經濟效益。

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高市府捷運局說，Y15 站開發用地面積 3433 坪，苓雅區海邊路之特 定經貿核心專用區 (二) 土地 (建蔽率 60%; 容積率 630%)，鄰近高雄 港旅運中心、高雄展覽館等國際旅運會展設施。開發後市府分回的樓 地板將包含 227 席公共停車位及辦公空間等，除滿足民眾及辦公的停 車需求，並可提供更多辦公空間供企業總部進駐亞灣。

高市府捷運局指出，鴻海已在高雄布局電動車產業重要基地，將以此一聯開案為示範場 域，從智慧交通出發結合電動巴士、車聯網及大數據分析應用，加上 智慧港口與觀光等應用服務，導入軟體、電動車、電池與電芯產業 3 大產業領域，包含 AI、AR、Web3.0、車聯網、雲端計算、電動車、 數位健康等領域，提升高雄核心科技能力，建立亞灣 2.0 智慧城市產 業生態系。