〈房產〉高昂房價推坑 信貸房貸雙貸族人數再創新高 一年暴增2.2萬人

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-18 15:30

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去年底至今年中旬的房市多頭，令不少人產生錯失恐懼症追價心態，也使得信貸房貸雙棲的雙貸族寫下新高，房仲業者觀察聯徵中心最新數據，全台同時持有房貸、信貸的雙貸族人數，截至 7 月達 37 萬 4871 人，創歷年最高紀錄，同時較去年同期增加 2 萬 2258 人，年增幅達 6.3%，也是歷年同期最高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，雙貸族人數大增，主因仍是房價高漲，使得不少購屋人需經由信貸補上資金缺口，另外生活壓力下，亦有不少人會借信貸「度時機」。

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據聯徵中心數據，全台 7 月雙貸族人數約近 37.5 萬人，平均每人房貸金額 591.7 萬元、平均每人信貸金額達 106.1 萬元，三項數據都是歷史最高紀錄，賴志昶分析，自 3 月宣布升息，6 月央行再推出第六波信用管制措施，惟雙貸族人數與貸款金額仍持續創新高，主要原因有二，一是疫情以來房市多頭，全台房價高居不下，較不具資產實力的購屋人，僅能藉由信貸來補足頭期款；二是在通膨環境之下，房貸族群為平衡日常開銷，不得不增貸維持生活品質。

賴志昶補充，觀察歷年數據，雙貸族人數走勢與房市大盤相符，如 2012 年房價飆升且市場蓬勃，當時購屋熱潮延燒全台，讓雙貸族人數也成長至 31.3 萬人，隔年起市場氛圍翻轉，之後雙貸族人數長年保持 20 餘萬人，直到 2020 年歷經疫情後熱錢回台致使房市復甦，雙貸族也再突破 30 萬人大關，且漲幅持續高漲，至 2023 年雖稍有衰退，但該年度下半年因應新青安貸款風潮，雙貸族人數持續飆升，觀察歷月數據，至少從 2023 年 5 月起，雙貸族人數即持續刷新歷史最高紀錄至今。