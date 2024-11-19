中鋼10月再度轉盈 累計稅前盈餘37.48億元年增4成

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-19 17:20

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中鋼 (2002-TW) 今 (19) 日公告 10 月自結損益，本業較上月轉盈，稅前盈餘 1.07 億元，同樣轉盈、年減 87%；累計中鋼前 10 月前盈餘 37.48 億元，年增 40.9%，中鋼看好，隨著鋼市供需結構逐步改善，總體信心緩步回升、邁向穩定成長。

中鋼表示，全球經濟穩健復甦，美國總統大選順利落幕，市場消除觀望氣氛，美國內需消費動能穩健、美國鋼廠 10 月底提漲熱軋每公噸約 22-33 美元；歐洲鋼廠明年第一季交期熱軋報價亦較今年 12 交期價格提漲每公噸 50 美元以上。

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此外，中國大陸實施人民幣 10 兆元的化債政策，緩解地方政府債務壓力，國統局公布 10 月中國製造業 PMI 回升至 50.1，經濟刺激政策效應逐步顯現；台灣經濟展現韌性，出口動能增強，工業生產指數連續 7 個月正成長，建設與科技業需求帶動鋼材消耗鋼市復甦動能加溫。

中鋼 10 月營收 279.39 億元，月增 4.5%、年減 3.8%，營業利益 9473 萬元，較上月轉盈、年減 81.7%。累計中鋼前 10 月營收 3018.81 億元，年減 0.7%、營業利益 9.44 億元，年減 34.2%、營益率 0.3%，年減 0.16 個百分點。