林之晨：沒有台灣就沒有AI 科技業對川普重返白宮已有所準備

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-19 17:01

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台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨今 (19) 日出席 2024 台灣大硬科技日活動，會前接受媒體訪問，直言「沒有台灣，就沒有 AI」，並進一步提到川普重返白宮，台灣的產業也都有所準備，認為台灣地位不會改變。

林之晨日前以 APEC 經濟領袖與企業諮詢委員 (ABAC) 代表身分前往秘魯，延續國際上談到 AI 目光就會聚焦台灣的話題，對此，林之晨說「沒有台灣就沒有 AI」。

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林之晨說明，因為台灣有晶片、伺服器，以及接下來的液冷相關科技，甚至是 AI 生態系中各種零組件，只要其中之一缺料，整個供應鏈便可能停滯，因此在這波 AI 發展的浪潮中，可以說沒有台灣就沒有 AI。

針對川普上任後可能對台灣產業產生衝擊，林之晨則指出，川普的發言無法預測，可能是為了流量與聲量，不過從川普第一任的執政風格觀察，可以看出政策執行是有條不紊、按部就班的，川普非常清楚自己的戰略目標，認為接下來會延續第一任的執政風格。

林之晨進一步表示，台灣的科技業對於川普上任也都有所準備，且因有上一任的經驗，在中國 + 1、台灣 + 1，或是將製造業移往美國友好地區，台灣科技業都已經理解也有所布局。