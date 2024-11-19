〈台股開盤〉台積電率權值股賣力演出 大盤開高勁揚逾183點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-19 09:36

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台積電 ADR (TSM-US) 今晨收盤上漲 0.79%，台積電在台股今晨上漲也帶動台股電子權值股的買盤，台北股市今 (19) 日以 22614.74 點開出後，一度上漲 183.29 點，電子權股重返榮面，市場專家指出，台股在季線由多頭進行抵抗，同時，預估 1000 元的台積電股價也是多頭防守重點。大盤短期上下震盪的格局之下，投資人以觀望爲宜。

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台北股市 19 日早盤以 22614.74 點開出點開出，台積電則開在 1030 元，較昨日上漲 5 元，貢獻大盤點數 40 點，早盤盤中最低 22578.75 點，最高 22729.83 點，預計全場成交值 2788 億元，早盤電子股指數、金融股及營建股指數都上漲。

資深證券分析師簡伯儀指出，大盤季線在昨日失而復得，目前大盤暫守住季線後，顯示台股在季線由多頭進行抵抗，同時，預估 1000 元的台積電股價也是多頭防守重點，但明 (20) 爲台指期結算，仍難以斷定多空，應觀望而在結算後採取可動。

今晨收盤的美股方面，美股道瓊指數下跌 55.39 點，或 0.13%，收 43,389.6 點。 那斯達克指數上漲 111.68 點，或 0.6%，收 18,791.81 點。S&P 500 指數上漲 23 點，或 0.39%，收 5,893.62 點。費城半導體指數上漲 55.18 點，或 1.14%，收 4,888.77 點。

周一特斯拉 (TSLA-US) 收盤強升 5.62% 至每股 338.74 美元。外媒引述消息人士報導，川普過渡團隊計畫為自駕車制定聯邦層級的法規，分析師認為，統一的聯邦法規有望簡化審批流程，讓特斯拉能更快推進自駕技術 (FSD) 的測試和部署。