〈台股開盤〉台積電率權值股賣力演出 大盤開高勁揚逾183點
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-19 09:36
台積電 ADR (TSM-US) 今晨收盤上漲 0.79%，台積電在台股今晨上漲也帶動台股電子權值股的買盤，台北股市今 (19) 日以 22614.74 點開出後，一度上漲 183.29 點，電子權股重返榮面，市場專家指出，台股在季線由多頭進行抵抗，同時，預估 1000 元的台積電股價也是多頭防守重點。大盤短期上下震盪的格局之下，投資人以觀望爲宜。
市場傳出勞動基金上周悄悄撥款 175 億元分批入市，國家隊護盤鎖定權值股台積電、鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 及廣達 (2382-TW) 等四檔加碼，18 日股價全數守住季線，台股季線失而復得。
台北股市 19 日早盤以 22614.74 點開出點開出，台積電則開在 1030 元，較昨日上漲 5 元，貢獻大盤點數 40 點，早盤盤中最低 22578.75 點，最高 22729.83 點，預計全場成交值 2788 億元，早盤電子股指數、金融股及營建股指數都上漲。
資深證券分析師簡伯儀指出，大盤季線在昨日失而復得，目前大盤暫守住季線後，顯示台股在季線由多頭進行抵抗，同時，預估 1000 元的台積電股價也是多頭防守重點，但明 (20) 爲台指期結算，仍難以斷定多空，應觀望而在結算後採取可動。
台股權值股台積電早盤站上平盤之上震盪，鴻海，聯發科都持平震盪，但蘋果概念股的大立光 (3008-TW) 與玉晶光 (3406-TW) 各異，大立光上揚，玉晶光則走低。
IC 載板類股走勢強勁，欣興 (3037-TW) 上揚、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 早盤走低，並以南電跌勢擴大。而貨櫃航運長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 早盤全數走高。
今晨收盤的美股方面，美股道瓊指數下跌 55.39 點，或 0.13%，收 43,389.6 點。 那斯達克指數上漲 111.68 點，或 0.6%，收 18,791.81 點。S&P 500 指數上漲 23 點，或 0.39%，收 5,893.62 點。費城半導體指數上漲 55.18 點，或 1.14%，收 4,888.77 點。
周一特斯拉 (TSLA-US) 收盤強升 5.62% 至每股 338.74 美元。外媒引述消息人士報導，川普過渡團隊計畫為自駕車制定聯邦層級的法規，分析師認為，統一的聯邦法規有望簡化審批流程，讓特斯拉能更快推進自駕技術 (FSD) 的測試和部署。
輝達 (NVDA-US) 周一收低 1.29% 至每股 140.15 美元，媒體披露輝達新一代 Blackwell AI 晶片出現配套機架過熱的問題，導致 Google、微軟等一些客戶擔心沒有足夠的時間籌備和啟動新的資料中心，這款晶片再度面臨延遲交付的問題。此外，輝達週三將發布第三季財報，分析師預估第三季營收增速可能會放緩，該公司如何克服延遲和供應鏈問題來銷售其最新 AI 晶片，將會是股價走勢風向球。
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