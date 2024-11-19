鴻海旗下鴻佰出席SC24 展出AI高速運算數據中心基礎設施方案
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-19 14:00
鴻海 (2317-TW) 旗下鴻佰科技 (Ingrasys) 近日出席國際高效能運算盛會「2024 年超級運算大會（Supercomputing 24）」，展示基於輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) Blackwell 架構的創新運算解決方案。
其中，鴻佰突破性的液冷人工智能機櫃 NVIDIA GB200 NVL72 Platform，整合 72 顆 NVIDIA Blackwell GPU 與 36 顆 NVIDIA Grace CPU，透過 NVLink 串接成單一強大 GPU，特別適合兆級參數大型語言模型 (LLM) 的訓練與即時推論應用。
為滿足多元化的資料中心需求，鴻佰科技同時提供水對氣及水對水的散熱方案，以支援 NVIDIA GB200 NVL72 運作，進而達到運算與能源使用效率最佳平衡。
鴻佰科技表示，先進散熱方案展現了提供尖端基礎設施的決心，這些創新不僅優化了人工智能性能，更大幅降低資料中心的能源使用效率 (PUE），使客戶在極小化環境影響的同時，得以充分發揮人工智能科技的潛能。
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