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微星6款新品獲台灣精品獎 電競掌機首搭Intel最新 Lunar Lake處理器

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-06 11:57

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微星6款新品獲台灣精品獎 電競掌機首搭Intel最新處理器。(圖：微星提供)

PC 品牌微星 (2377-TW) 今 (5) 日宣布，旗下 6 款產品榮獲 2025 年台灣精品獎肯定，包括電競筆電、掌機、主機板、螢幕、桌機及迷你桌機，展現公司在電競產品研發設計的實力。

微星提到，首款掌上型電競遊戲機 Claw 8 AI+，是全球首台搭載 Intel(INTC-US) 最新 Lunar Lake 處理器的 Windows 電競掌機，具備 80 瓦小時大容量電池，可提供超過 4 小時遊戲續航力，更是業界唯一具備兩個 Thunderbolt 4 接口的掌機，可輕鬆串接外部設備。


在其他獲獎產品方面，Titan 18 HX 電競筆電搭載 18 吋 4K 120Hz Mini LED 螢幕，採用均溫板散熱技術；MEG 321URX QD-OLED 則是首款導入 AI Skysight 的 AI 電競螢幕，能快速判斷遊戲狀態並即時回饋。

微星行銷副總經理程惠正表示，獲得台灣精品獎是對公司產品品質的肯定，也是研發設計團隊的最佳鼓勵。未來將持續以科技美學理念推動技術創新，提升產品競爭力。

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