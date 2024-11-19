和碩參展SC24 攜手美國3大AI巨頭展出伺服器與Rack級方案

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-19 11:51

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和碩於展會中展室的特色產品包含支援大規模生成式 AI 運算的機架，搭配水對氣 Sidecar 或氣對氣 CDU 散熱機櫃方案，運算節點採用輝達 GB200 NVL72 高密度機架級 GPU 解決方案，可實現 30 倍的即時 LLM 推論速度，降低 25 倍的總擁有成本 (TCO)，且能減少 25 倍的能源消耗。

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邊緣推論在 AI 應用的重要性與日俱增，和碩展示輝達 H200 NVL，可增進 LLM 推理速度最高可達 1.7 倍，在高效能運算 (HPC) 應用較 H10 NVL 效能提高 1.3 倍。

資料中心持續追求提高運算密度以及增加運算效能的方案，和碩結合先進 (Direct-to-Chip) 冷卻散熱解決方案，搭載 AMD 最新 EPYC 9005 系列處理器，打造多節點高密度，且符合 ORv3 規範的 OCP 伺服器。