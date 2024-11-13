〈和碩法說〉拚AI伺服器、車用電子成長動能 明年Q1出貨AI機櫃、水冷伺服器

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-13 16:35

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代工廠和碩 (4938-TW) 今 (13) 日法說會指出，AI 伺服器與車用電子將成為重要成長動能，總經理暨執行長鄭光志表示，水冷規格的 GPU 伺服器及 AI 機櫃已進入驗證階段，預計明年第一季可開始交貨。

鄭光志說明，和碩伺服器業務除了 AI 伺服器外，也布局運算型（Compute）及儲存型（Storage）伺服器，但 AI 伺服器將占最大比重，同時也將投入明年的 GB200 系列產品；而 GPU 伺服器及 AI 機櫃都在近期開始驗證，預期將於在明年第一季開始出貨，2025 年將可看到相關投入的具體成果。

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產品展望方面，和碩執行長鄭光志表示，在車用產品方面，鄭光志表示，今年截至第三季呈現季季成長趨勢，全年預期將有雙位數成長，在新客戶布局方面已看到成效，相關效益將延續至 2026、2027 年；第四季資訊產品將較第三季呈現雙位數下滑，消費性電子也將出現下滑；而通訊產品因進入傳統旺季，將有成長趨勢。

針對 2024 年展望，鄭光志預期，筆記型電腦預期將持平或小幅成長，消費性電子表現將較今年低落，通訊產品因網通產品及智慧型手機需求疲弱，預期將略為下滑。

至於 2025 年，鄭光志預期 AIPC 將快速成長，應用範圍持續擴大，computing 類別業務可望帶來成長動能；消費性電子方面，認為今年已觸底，預計明年將有多項新產品推出；在通訊產品方面，則看好 5G、6G、WiFi 7 及 5G 專網等應用帶動網通產品成長。

面對美國總統大選情勢，鄭光志表示，和碩除了在印第安納州已有大型設施外，也在墨西哥設有營運團隊，印度已成為公司第二大製造基地，未來將視關稅政策變化，靈活調整包括印尼、馬來西亞等地的投資布局。