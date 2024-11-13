〈和碩法說〉Q3獲利42億元年季雙減 EPS 1.61元 擴充海外產能致毛利率下滑

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-13 16:02

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代工廠和碩 (4936-TW) 今 (13) 日召開法人說明會，說明第三季業績，稅後純益為 42.96 億元，季減 23.1%，年減 6.3%，每股純益 1.61 元；累計前三季稅後純益 131.4 億元，年增 22.6%，每股純益 4.93 元；和碩財務長謝如慧表示，由於新案和擴充海外產能，使得毛利率較上季下滑。

謝如慧說明，和碩第三季營收在旺季帶動下，呈季增趨勢，不過毛利率為 4.1%，主因部分產品線進入新案及新品開發期間，以及因應客戶需求擴充海外產能，相關成本較高，故呈季減趨勢。

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謝如慧提到，由於三大產品線皆受惠於旺季需求，營收皆成季增，不過較去年同期相比，資訊產品營收受惠於較佳之產品組合且其單價較高，年增 4%；消費性電子產品由於受到終端需求疲弱，營收年減 46%；通訊產品營收呈持平趨勢。

和碩第 3 季營收 2,942.3 億元，季增 16%，年減 6.8%；毛利率 4.1%，季減 0.5 個百分點，年增 0.2 個百分點；營業利益 36.4 億元，季增 24%，年減 18.8%；營益率 1.2%，季持平，年減 0.2 個百分點；稅後純益 42.9 億元，季減 23.1%，年減 6.3%，每股純益 1.61 元。

和碩前三季累計營收 7,983.5 億元，年減 12.7%；毛利率 4.3%，年增 0.7 個百分點；營業利益 95.9 億元，年減 6.8%；營益率 1.2%，年增 0.1 個百分點；稅後純益 131.4 億元，年增 22.6%，每股純益 4.93 元。