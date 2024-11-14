〈房產〉新北交易熱區10年變化 淡水交易量增7成 三峽房價上漲76.1%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-14 11:25

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新北市不僅幅員廣闊，人口數也是全台最多，根據新北市政府民政局統計，新北市人口超過 400 萬，居住需求強勁。房仲業者統計 10 年新北市住宅交易熱區，近十年的價量變化，其中淡水區交易量增加逾 7 成，位居榜單第一。

而新北的三峽區不僅交易量有 48.5% 的增幅，房價漲幅也逾漲超過 7 成，房市價量雙漲表現亮眼。

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在新北市 2024 年 1-9 月的住宅交易量中，淡水區不僅以 2389 件名列新北第一，近十年交易量增幅更是達到 71.9%，傲視其他行政區。永慶房屋研展中心副理陳金萍說，淡水區因位於相對偏遠的區域，相比新北各行政區的高房價，淡水房價相對親民許多，今年淡水區住宅房價平均每坪 28.9 萬元，對於搭乘捷運通勤的小資族、小家庭，或是退休規劃的置產族群而言，淡水區的房市相當具有吸引力，也為淡水帶來熱絡買氣。而且新市鎮尚有廣闊的待開發土地，未來住宅供給具有相當潛力。

陳金萍指出，過去淡水區房市常因聯外道路容易塞車、氣候較濕冷、新市鎮生活機能較弱等因素為人所詬病，然而淡水近幾年的快速發展，加上新市鎮住宅、商圈陸續到位，不僅生活與商業機能日趨完善，淡海輕軌通車後也強化了區域內的交通機能，未來淡江大橋、淡北道路以及淡海輕軌的完工，更有望舒緩淡水的聯外交通。

另一個值得關注的行政區則是三峽區。近十年來，三峽區住宅交易量增長 48.5%，位居第二，且平均單價更上漲 76.1%，從二字頭站上四字頭。陳金萍表示，北大特區是三峽房市的重要焦點，區域內規劃完整，交通部分也能快速連接國道 3 號，文教、醫療資源豐富，吸引自住、換屋族或是退休族移居。此外，捷運三鶯線預計即將於明、後年完工、通車，未來連接捷運板南線、機場捷運線將更加便利，也帶動房價明顯增長。