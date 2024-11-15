〈房產〉盤點全台淨遷出人口最多五縣市 人口流失房價照樣井噴

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-15 10:05

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人口向來被視為房市發展的重要指標，房仲業者彙整內政部資料，整理出今年 1-10 月淨遷出人口數最多的五大縣市，分别是台北市、彰化縣、南投縣、嘉義縣和屏東縣，然而這些縣市的平均房價卻仍呈現上漲趨勢，其中，人口淨遷出排名全台第四的嘉義縣，房價年漲幅更是高達 28%。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，人口流失短期內不會對房市造成顯著影響，但從長期角度來看，隨著人口流失，區域置產需求將逐漸萎縮，這勢必會給當地房市帶來一定的潛在風險。

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莊思敏指出，在高房價的擠壓下，「脫北潮」仍在持續，今年 1-10 月，台北市淨遷出人口數高達 14,133 人，是全台灣人口流失最多的縣市，但近一年台北市的平均房價漲幅仍達到 11%，推估主要有以下兩個方面的原因：一方面，根據內政部統計，目前台北的設籍戶數仍高於住宅存量，因此即使人口流失，卻因為供不應求，區域房價仍保持穩健成長的動能。另一方面，近年來台北市府積極推動危老都更，不少老舊中古屋經改建後，推出的新建案房價都能達到單坪百萬以上，這不僅拉高了台北市的平均房價，也帶動中古屋價格同步上漲，進一步推升了整體房價行情。

至於其他四個縣市，莊思敏表示，這四個縣市過去主要仰賴傳產或農業，基層勞工普遍薪水較低，隨著科技產業快速崛起，就業人口紛紛向科技產業聚落的地區遷移，導致以傳產或農業為主的縣市出現明顯的人口外流現象。

不過，最近幾年，各縣市政府也在積極招商引資，改善產業結構，並推動了許多大型建設項目，在促進當地經濟發展的同時，也強化了區域房市的支撐力。再加上這些縣市的房價基期本身就相對較低，補漲效應也會更加明顯。特別是嘉義縣，近期在台積電和嘉義科學園區的坐鎮下，區域房市表現突飛猛進。