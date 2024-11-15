〈房產〉新北2025年這兩處重劃區交屋量大 銀行房貸緊縮恐衝擊房市

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-15 11:12

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房仲業者統計新北市 11 處熱門重劃區，推估 2025 年的預售屋交屋量將近 6000 戶。其中，板橋江翠北重劃區和新店央北重劃區，估 2025 年都將有超過 800 戶預售交屋量。在銀行持續緊縮房貸下，恐對兩區域的預售市場造成較大衝擊。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，預售屋從銷售至完工交屋通常須 3 年至 3 年半左右時間，因此永慶房產集團根據 2021 年下半年至 2022 上半年的實價登錄預售屋交易數據，推估新北市 11 處熱門重劃區於 2025 年的預售屋交屋量。其中江翠北重劃區、央北重劃區推估分別有 872 戶、869 戶將在 2025 年陸續交屋，是交屋壓力較大的重劃區。

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陳金萍分析，新北江翠北和央北兩處重劃區，過去幾年有眾多建商在此推案，憑藉著當時的熱絡買氣和區域發展利多，區域行情迅速炒熱、預售買氣暢旺。但隨著銀行房貸緊縮，預售交屋的屋主恐面臨貸款成數不足的狀況，兩重劃區中不乏有房價上看 8 字頭以上的頂級預售建案，未來交屋時貸款成數若不如屋主預期，財務壓力恐更沉重。

另外，三重、新莊的交屋量都超過 1000 戶，尤其是新莊三個重劃區合計或有逾 1300 戶預售案交屋。未來銀行房貸緊縮是否衝擊該區域的房市表現，值得持續觀察。

觀察新北市 2025 年熱門重劃區的預售交屋建案的平均總價，除洲子洋重劃區和鳳鳴重劃區因位處新北蛋白區的五股和鶯歌，平均總價較低，其他重劃區的平均總價已來到 2000 萬元大關。

陳金萍表示，隨著銀行房貸緊縮持續，導致許多購屋族在申貸時，房貸成數通常會減少 1-2 成。數據顯示，若房貸成數減少 1 成，新北市預售交屋的屋主可能需多籌措 200 萬元的頭期款。尤其央北重劃區在 2021 下半年至 2022 年上半年期間，其預售屋平均總價已達 2589 萬元，房貸緊縮對於預售交屋者的衝擊會相對最大，進而可能對區域房市產生影響。