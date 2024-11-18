凱基：明年半導體觀察三大重點 台積電先進製程沒有威脅

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-18 11:39

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台灣半導體產業 10 月營收創歷史新高達 7,000 億元規模，年增 23%，凱基投顧今 (18) 日指出，明年半導體產業展望可觀察三大重點，包括是半導體周期有機會於 2025 年達循環頂點、此次周期中半導體營收增幅將超越資本支出，以及台積電 (2330-TW) (TSM-US) 在先進製程領域領先群雄，沒有任何大威脅，樂觀看 AI 仍將是帶動半導體產業上升周期的主力。

凱基表示，從 10 月營收速具來看，測試介面、晶圓代工和半導體設備商的營收則優於其他次產業。

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由於晶圓代工廠表現持續優於 IC 設計廠商和 OSAT(封測代工)，凱基預期 2025 年 AI 仍將是帶動半導體產業上升周期的主力，其中，台積電持續拉開與所有競爭對手的差距，而非 AI 應用則呈現溫和成長、營收須仰賴規格升級。

對於 2025 年半導體產業展望，凱基投顧提出三大重點，首先，半導體周期有機會於 2025 年達循環頂點，並維持過去十年多來「兩年擴張、兩年收縮」的歷史模式；其次，此次周期中半導體營收增幅將超越資本支出，亦即半導體業者的現金股利發放率有更多上檔空間。

第三，須注意在各類製程中，僅先進製程供給吃緊，而台積電受惠於市占率擴張和 AI 熱潮，在先進製程領域領先群雄，成熟製程方面則因中國晶圓廠積極擴產導致供給過剩，陷於 L 型復甦。

此外，從第三季財報來看，AMD 資料中心營收首次超越 Intel，顯示台積電有助其 AI 晶片與伺服器 CPU 持續擴大市占率，凱基預估，AMD 的 CPU 市占率有望於今年底提高至 40%；而 Intel 提高台積電的委外比例將有助維持其 PC CPU 的市占率。

而 Intel 晶圓代工與台積電的差距正進一步擴大，目前尚未見到其對台積電先進製程有任何重大威脅。