川普回來了！ 會給全球半導體產業帶來哪些影響？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-07 08:00

‌



台灣時間周三（6 日）下午，2024 年美國大選選舉結果出爐，共和黨總統候選人川普狂掃 270 張選舉人票，即將成為第 47 任總統。

川普當選總統後，會給全球半導體產業帶來哪些影響呢？

‌



美國「晶片法案」全稱為《晶片和科學法案》（Chips and Science Act），是美國政府於 2022 年 8 月 9 日簽署的一項法案，旨在通過巨額產業補貼和稅收優惠政策，推動晶片製造回到美國本土，並加強在前沿科技領域的研發投入。

「該法案主要有兩個方面目的，一是通過補貼和稅收優惠，讓半導體產業本土化，鼓勵在美國設廠，僱傭當地員工，在產業鏈中應用美國技術；二是維持美國在全球科技競爭中的優勢，美國 50 年前是世界最主要的半導體生產基地，然而，最近幾十年，一些東亞國家和地區彎道超車，拿到半導體生產和利潤最大的一塊蛋糕，美國想要維持科技行業的領先地位，至少要讓半導體製造業務回到美國。」Counterpoint 高級分析師汪陽表示。

據《第一財經》周三報導，業界人士認為，「晶片法案」是民主黨頒布的法案，川普上台後，由於該法案與他及共和黨的政治理念不相符，恐怕會面臨阻礙。

近期川普在公開講話中評論道，「這項法案很糟糕！要靠關稅，不花一毛錢迫使海外企業在美國設廠。」他解釋道，實際上「晶片法案」是把錢交給富有的外國企業，不如設好關稅門檻，那麼企業便會自己基於利益考量在美國設廠，不必花一毛錢。

此外，川普還說，如果他當選，會提高台灣進口晶片的關稅。

「從最近川普的言論來看，他上台後會採取對內減稅，減少企業運作成本，對外加關稅，提高外國企業的運營成本。」汪陽說。

業界人士認為，如果這一關稅政策最終上路，將增加整個科技供應鏈的成本。

在美中科技戰方面，汪陽認為，川普上台後，還會借鑑上一任政府對中國半導體產業的手段，繼續限制美國及美國貿易夥伴，包括輝達、ASML、三星電子、SK 海力士等。