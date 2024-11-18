台泥攜根基、海悅等逾百家營建業者 組成低碳營建先行者聯盟

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-18 13:44

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根基營造是過去一年使用台泥石灰石水泥混凝土量最大的營造公司，其中，半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML) 的案子就採用台泥石灰石水泥混凝土；海悅國際目前在全台則有超過 10 個自建或代銷案都使用台泥的低碳混凝土。

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台泥表示，聯合國公布的 2050 全球建築淨零路徑中，明確的訂定全球新建建築 2030 年 以建材為主的蘊含碳，必須減超過 40% 以上；我國內政部已推出以建材蘊含碳為主的低碳建築標章。

此外，台北市政府則要求未來環評開發案之新建建築物於施工階段的建材製造、運輸與施工過程應取得低碳建築標示；新北市則要求單元面積達 2000 平方公尺以上都更案件需取得內政部核發之第三級低碳建築標示。