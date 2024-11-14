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正崴集團首座AI超算中心啟用 半導體業算力需求強明年一期滿載

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-14 13:37

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正崴集團轉投資的友崴超算的首座超算中心「Ubilink」今(14)日正式啟用。(鉅亨網記者彭昱文攝)

正崴 (2392-TW) 集團轉投資友崴超算的首座超算中心「Ubilink」今 (14) 日正式啟用，正崴董事長郭台強透露，目前國內前幾大 IC 設計公司、封裝測試大廠，都，目標明年第一期就可望滿載，年營收估 40 億元。

Ubilink 位在正崴土城民權廠，第一期建置 128 台 NVIDIA HGX H100，採用 1024 張 NVIDIA Hopper GPU 和 NVIDIA Quantum-2 InfiniBand 網路平台，達到 45.82 PFLOPs(每秒浮點運算) 的頂級運算能力，2024 年全台算力之冠、亞洲運算排名第 4、全球排名 21 名。


目前 Ubilink 與台灣杉二號、三號、創進一號及 NVIDIA Taipei-1 是台灣五大算力中心，總算力達 82.95 PFLOPs，Ubilink 占其中 55%。郭台強表示，Ubilink 僅用 3 個月便高效完工現在不只大型的 IC 設計、封測廠，還包括生物製藥大廠及國內各大醫學院、大學、研究單位都在爭搶高效率 AI 算力服務。

郭台強指出，Ubilink 僅用 3 個月便高效完工，是最快速建成的超級運算中心，當中包含 NVIDIA 的技術支援、正崴、華碩 (2357-TW) 的資源，且在正崴旗下森崴能源 (6806-TW) 團隊支持下，Ubilink 也是亞洲第一個融合綠能產業與能源資源的超算中心，為數位運算與永續發展樹立新標杆。

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正崴AI超級運算

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