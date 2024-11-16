〈貴金屬盤後〉川普政策恐激發通膨 減緩Fed降息步伐 黃金創3年來最大單周跌幅

鉅亨網編譯許家華 2024-11-16 06:53

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黃金價格周五 (15 日) 創下三年多來最大單周跌幅，係因聯準會降息幅度可能下降的預期提振美元，削弱了黃金對投資者的吸引力。

現貨黃金下跌 0.1%，至每盎司 2565.49 美元。本周跌逾 4%，觸及 9 月 12 日以來最價位。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 0.1%，收每盎司 2570.10 美元。

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同時，數據顯示，上個月全球最大經濟體美國的零售銷售成長超過預期，讓美國公債殖利率擴大升幅。

Allegiance Gold 營運長 Alex Ebkarian 表示：「所有不確定性，尤其是短期不確定性都從組合中消除，現在黃金剛回到基本面。」

聯準會主席鮑爾周四談話中指出，聯準會無需急於降低利率。根據 CME Fedwatch 工具，市場目前認為 12 月降息 25 個基點的可能性為 62%，低於前一天的 83%。

Kinesis Money 市場分析師 Carlo Alberto De Casa 表示：「目前為止，川普當選的結果對黃金造成負面衝擊，但如果中期出現更多不確定性，這種情況可能會改變。」

交易員現在將關注幾位聯準會官員稍晚的談話。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌 0.4%，至每盎司 30.32 美元。

現貨鉑金下跌 0.1%，至每盎司 939.22 美元。

現貨鈀金上漲 0.7%，至每盎司 947.77 美元。