〈貴金屬盤後〉川普政策恐激發通膨 減緩Fed降息步伐 黃金創3年來最大單周跌幅
鉅亨網編譯許家華 2024-11-16 06:53
黃金價格周五 (15 日) 創下三年多來最大單周跌幅，係因聯準會降息幅度可能下降的預期提振美元，削弱了黃金對投資者的吸引力。
美元創下一個多月來的最大單周漲幅，使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。
同時，數據顯示，上個月全球最大經濟體美國的零售銷售成長超過預期，讓美國公債殖利率擴大升幅。
Allegiance Gold 營運長 Alex Ebkarian 表示：「所有不確定性，尤其是短期不確定性都從組合中消除，現在黃金剛回到基本面。」
經濟學家認為，川普的關稅計畫將引發通膨，可能會減緩聯準會的降息週期。由於黃金不孳息，因此高利率或升息會增加持有黃金的機會成本，降低黃金的投資吸引力。
聯準會主席鮑爾周四談話中指出，聯準會無需急於降低利率。根據 CME Fedwatch 工具，市場目前認為 12 月降息 25 個基點的可能性為 62%，低於前一天的 83%。
Kinesis Money 市場分析師 Carlo Alberto De Casa 表示：「目前為止，川普當選的結果對黃金造成負面衝擊，但如果中期出現更多不確定性，這種情況可能會改變。」
交易員現在將關注幾位聯準會官員稍晚的談話。
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這三種金屬本周均下跌。
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