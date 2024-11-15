〈貴金屬盤後〉美元走強 黃金跌至兩個月低點 市場聚焦Fed訊號

鉅亨網編譯許家華 2024-11-15 06:37

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黃金價格周四因美元強勁上漲而承壓下挫，觸及兩個月低點，但在美國最新經濟數據公佈後，市場並未對 12 月降息失去信心。

現貨黃金下跌 0.1%，至每盎司 2570.05 美元。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 0.5%，收每盎司 2572.90 美元。

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Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 表示：「最新的通膨數據不會對黃金產生重大直接影響。」

「在川普政府和新國會定位且真正嘗試制定競選期間和當選後大肆宣揚的政策前，我認為 Fed 將保留自己的底牌。」

儘管數據顯示，降低通膨的進展已經停滯，但勞動力市場狀況緩解，預計仍可鼓勵 Fed 下個月實施第三輪降息。

目前市場預計，Fed 下個月降息 25 個基點的可能性為 76%。

共和黨在 11 月 5 日大選中大獲全勝後，候任總統川普提議的關稅被視為通膨的潛在驅動因素，可能促使 Fed 放慢降息步伐，金價因此暴跌超過 170 美元。

Exinity Group 首席市場分析師 Han Tan 表示，儘管川普的政策可能會推高美國通膨，但市場並不認為黃金是對沖通膨的工具。

投資者正在等待 Fed 主席鮑爾周五稍晚的演講，以及當日將公布的美國零售銷售數據。

Forex.com 分析師 Fawad Razaqzada 表示，「如果鮑爾避免將潛在的政策轉變與 Fed 的決定直接連接起來，黃金可能會受益，因為若直接連接，會挫傷美國降息預期。」

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