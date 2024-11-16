〈熱門股〉美超微下市危機逼近 麗臺受拖累周跌逾12%

美伺服器大廠美超微 ( SMCI-US ) 財報持續難產，隨著下市危機逼近，板卡廠麗臺 ( 2465-TW ) 本周股價受拖累，15 日收盤價為 68.3 元，周跌幅逾 12%，回到今年 1 月的起漲點，周成交量 3697 張，觀察三大法人動向，法人共買入 352 張，呈連二買。

美超微近期因安永會計師事務所請辭，一直找不到新的會計師願意協助財務審計，若無法在 11 月 16 日前提交財報，將需提前償還高達 17.25 億美元（約新台幣 559 億元）可轉債，恐面臨那斯達克下市危機。