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〈熱門股〉美超微下市危機逼近 麗臺受拖累周跌逾12%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-16 10:30

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〈熱門股〉美超微下市危機逼近 麗臺受拖累周跌逾12%。(圖：shutterstock)

美伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 財報持續難產，隨著下市危機逼近，板卡廠麗臺 (2465-TW) 本周股價受拖累，15 日收盤價為 68.3 元，周跌幅逾 12%，回到今年 1 月的起漲點，周成交量 3697 張，觀察三大法人動向，法人共買入 352 張，呈連二買。

美超微近期因安永會計師事務所請辭，一直找不到新的會計師願意協助財務審計，若無法在 11 月 16 日前提交財報，將需提前償還高達 17.25 億美元（約新台幣 559 億元）可轉債，恐面臨那斯達克下市危機。


麗臺去年接受大訊與肯微 6.69 億元私募入主董事會後，成為泛美超微集團成員，並於今年 3 月成立伺服器事業部門，與美超微合作開發 AI 工作站和伺服器，麗臺原看好，隨著 AI 伺服器及 GPU 需求增長，明年營運將逐漸回溫，如今仍須觀察美超微帳務風波後續變化。

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麗臺輝達美超微AI伺服器

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