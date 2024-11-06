search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

美大選帶動比特幣突破75000美元刷新天價 板卡廠麗臺、承啟跟漲

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-06 13:36

cover image of news article
美大選帶動比特幣突破75000美元歷史價 板卡廠麗臺、承啟行情升溫。(圖：shuttetstock)

美國大選如火如荼進行，隨著川普選情領先，比特幣今（5）日上午一度飆漲超過 8%，突破 75,000 美元，刷新今年 3 月創下的天價紀錄，台股板卡廠麗臺 (2465-TW)、承啟 (2425-TW) 股價同步走揚，分別上漲超過 8% 和 6%。

比特幣帶動其他加密貨幣也全面走強，市值第二大的乙太幣上漲 6.5%，而獲得特斯拉執行長馬斯克支持的狗狗幣更是暴漲 18%；川普曾承諾若重返白宮，將推動美國成為全球「加密首都」，並建立戰略比特幣儲備。


受益於近期加密貨幣市場熱絡，板卡廠麗臺雖先前因美超微（SMCI）會計風波連日走弱，但隨著 AI 伺服器及 GPU 需求增長，預期明年營運將逐漸回溫。承啟作為中國顯卡廠七彩虹的代工廠，受惠中國電玩題材發酵及 AI PC 新品上市，出貨力道增強。

不過隨著挖礦難度增加及能源成本上揚，後續產業需求仍有待觀察。

文章標籤

承啟麗臺加密貨幣板卡

相關行情

台股首頁我要存股
麗臺80.88.75%
承啟44.55.58%
比特幣74954.019.17%
狗狗幣0.2095225.48%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.13
加權指數法興(購) 槓桿7.96
加權指數法興(售) 槓桿6.68
加權指數法興(售) 槓桿7.13

延伸閱讀


Empty