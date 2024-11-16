鴻海法說、財委會質詢、廣達擴充AI產能 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-16 10:10

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鴻海本周四 (14 日) 召開法說會，今年前三季賺逾千億元，董事長劉揚偉也同步看好 AI 伺服器出貨逐季攀升；財委會周四進行質詢，針對川普將上任以及超徵稅收等議題進行質詢；廣達宣布斥資 2.3 億美元，擴充 AI 產能，以下為本周大事回顧：

〈鴻海法說〉Q3 純益季增 4 成 EPS 3.55 元創同期高 前三季賺逾千億元

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鴻海 (2317-TW) 周四 (14 日) 召開法說並公告第三季財報，稅後純益 493.25 億元，季增 41%、年增 14%，每股純益 3.55 元，創同期新高；累計前三季稅後純益 1063.79 億元，年增 19.59%，每股純益 7.67 元。

展望明年，劉揚偉認為，AI 將帶動明年 ICT 產業景氣樂觀可期，AI 伺服器出貨量將逐季攀升，在整體伺服器營收的占比將超過 50%，為公司成長的最重要動能。

針對外界關心美國總統大選後，鴻海的全球布局，對此，劉揚偉認為，要關心的並非選舉本身，而是後續的投資政策、環境及商業機會等，目前鴻海在美國的展望正面，也持續新增投資、擴大布局。

〈財委會質詢〉楊金龍：美國需要台灣的戰略物資 不至於被制裁

美國新總統川普將上任，由於主張的各項政策和現任總統拜登差異大，各國憂心未來的高關稅、保護壁壘等再度衝擊國際貿易，以及地緣政治等不確定因素，中央銀行總裁楊金龍周四 (14 日) 對此提到，台灣對美國順差約 500 多億美元，但主要是因「他們需要我們的產品」，未來應不至於制裁台灣。

〈財委會質詢〉稅收超徵 4000 億 莊翠雲：減少舉債、增加還債 會至少還債 150 億

財政部日前公布今年前 10 月稅收預估將超徵 4000 億元，關於超徵稅收的用途成為昨今兩日的立院質詢焦點。財政部長莊翠雲周四 (14 日) 強調會「減少舉債、增加還債」，超收部分的 5％用來還債，至少會還 150 億元以上。立委表示，還 150 億太少，至少要還 500 億元才對，若不還那麼多，就應該多發給民眾。

〈廣達法說〉廣達砸 2.3 億美元擴充 AI 產能 GB200 伺服器明年 Q1 出貨

代工廠廣達 (2382-TW) 周四 (14 日) 法說會宣布，董事會通過對美國子公司增資 2.3 億美元，加速 AI 伺服器產能擴充；廣達財務長楊俊烈透露，輝達 (NVDA-US) GB200 GPU 的 AI 伺服器預計明年第一季中期開始出貨，AI 伺服器的業務將達到 3 位數的年增。

台積電再度調升股利 Q3 每股配 4.5 元 除息日明年 3/18

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周二 (12 日) 召開董事會，會中通過第三季現金股利配發，每股擬配發現金股利 4.5 元，為今年第二度調高每股配發金額，也是採取寄配息以來的新高，除息交易日為 2025 年 3 月 18 日，發放日為 2025 年 4 月 10 日。

正崴集團首座 AI 超算中心啟用 半導體業算力需求強明年一期滿載

正崴 (2392-TW) 集團轉投資友崴超算的首座超算中心「Ubilink」周四 (14 日) 正式啟用，正崴董事長郭台強透露，目前國內前幾大 IC 設計公司、封裝測試大廠都上門洽詢算力服務，預計 Ubilink 明年第一期就可望滿載，年營收估 40 億元。