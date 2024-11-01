〈焦點股〉麗臺受美超微帳務風波拖累 早盤跌停後打開收斂跌幅
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-01 11:01
AI 伺服器美國大廠美超微 (SMCI-US) 陷假帳風波，近兩日跌幅逾 4 成，板卡廠麗臺股價受拖累，早盤開低下殺，跌破五日線，一度來到跌停價 79.8 元，隨即跌幅收斂，觀察三大法人近期動向，外資連買 4 日，共買入 121 張。
美超微日前向美國證券交易委員會 (SEC) 提交文件，表示安永會計師事務所 (EY) 在 24 日辭去審計工作，原因是注意到不能再相信美超微官方的審計承述，不願與管理層編制的財報有關連，相關利空拖累美超微股價下殺逾 4 成，市值僅剩不到 200 億美元，幾乎回到 3 月起漲點。
麗臺在大訊電腦、肯微科技後入股後，已成為美超微集團一員，並成立部門專注於 AI 伺服器的開發與市場拓展，尤其是在日本和東南亞地區，利用美超微的技術優勢和市場經驗，加速麗臺在 AI 伺服器領域的成長；而在 AI 伺服器及 GPU 的需求增長，麗臺預期明年營運將能逐漸回溫。
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