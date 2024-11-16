〈熱門股〉高力 散熱業務將有新斬獲 股價周漲5%突破盤整區
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-16 10:50
高力熱處理 (8996-TW) 在本周通過將分割散熱事業成立成立 100% 持股子公司「高力熱能」，且在 年底可望新增 1-2 家 ODM 廠客戶，股價在 15 日爆量以漲停價 323.5 元作收，突破 11 月以來的平台整理區， 股價周漲逾 5%。
高力 2024 年前三季稅後純益 5.01 億元，年減 7.24%，每股純益爲 5.56 元，公司分割散熱事業並成立高力熱能是為強化集團分工與合作綜效，以掌握 AI 資料中心散熱產業成長的契機。未來高力熱能將專注於資通訊（ICT）產業，發展資料中心液冷散熱系統產品及委託設計、製造代工服務業務。
高力本周獲外資買超 1622 張，股價收在 323.5 元，股價周漲 5.89%，並已站上月線，在量能持續增加的有利條件下，將進一步向上挑戰季線 357.6 元。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 高力液冷散熱業務營收將成長 評估赴海外設廠方案
- 大供給潮將至 高力估辦公室去化及租賃市場明年恐受考驗
- 高力新設子公司股本4.25億元 擬年底完成分割散熱事業
- 高力通過分割成立熱能科技子公司 拓展AI散熱領域商機
上一篇
下一篇