麗臺8月營收4.2億月增67% 輝達繪圖卡助攻業績
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-09 16:43
板卡廠麗臺 (2465-TW) 受惠於輝達 (NVDA-US) 繪圖卡出貨強勁，8 月營收 4.27 億元，呈年月雙增，創今年次高，麗臺表示，仍看好明年繼續成長。
麗臺今 (9) 日公告 8 月營收 4.27 億元，月增 67.4%、年增 44%；累計前 8 個月營收 23.4 億，相較去年同期成長 10.8%。
麗臺表示，本月的業績提升主因是公司積極推動業務，而輝達繪圖卡仍是銷售主力，隨著未來 AI 系統產品逐漸發貨，持續看好公司未來成長動能。
麗臺與美超微 (SMCI-US) 合作開發的液冷 AI 工作站和伺服器預計 9 月出貨，有望搶占市場先機。公司預計今年 AI 伺服器營收占比達 30%，目標明年提升至 50%。
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