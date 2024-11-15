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〈台股盤後〉電子股電力不足 弱反彈僅收漲27點 周線收黑跌811點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-15 14:16

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〈台股盤後〉電子股電力不足 大盤弱勢反彈小漲27點 周線收黑。(鉅亨網記者張欽發攝)

台股大盤在今 (15) 日電子股馬力不足下，台積電 (2330-TW) 終場以平盤作收，鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 等表現不給力，持續未能收復月線，指數終場雖仍以上漲 27.39 點或 0.12%，以 22742.77 點作收，但日 K 線留上影線收黑，成交值爲 4079.91 億元，周線收黑下跌 811.12 點。

11 月 158 日新台幣兌美元匯價中午暫收 32.551 元、貶值 0.5 分，成交金額 6.26 億美元。


同時，航運股長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (1615-TW) 收盤同步走強，航空股的虎航 (6757-TW) 、長榮航 (2618-TW) 及華航 (2610-TW) 股價同步走強。

台北股市今天早盤以 22767.11 點開出，盤中最低 22690.77 點，最高 22940.8 點，全場成交值爲 4079.91 億元，再較昨日增加。

台股集中市場，台積電和聯電 (2303-TW) 雙雙以平盤價作收，終場電子股指數也下跌 0.2%，占大盤成交比重 69.18%，金融股指數收盤上漲 0.87%，占大盤成交比重 3.45%。受矚目的航運指數大漲 2.07%，營建類股指數上漲 1.9%。

資深證券分析簡伯儀指出，今天台股集中中市場及 OTC 都呈現弱勢反彈並沒有越過 5 日線，對於昨日召開法人說明會的鴻海及廣達今天股價大跌，其實說明的展望都不錯，在今天股價的下跌，反而顯示先前上車的轎客太多，反而法說會結束形成利多下挫。

簡伯儀說，現階段台北匯市台幣貶值，外資持續調節，整體盤勢偏弱，台股指數偏向整理格局。

台積電今天以平盤 1035 元作收，台股權值股鴻海及廣達今天收盤下跌，雙雙趺破月線、聯發科 (2454-TW) 上漲 2.83%。

台股的 IC 載板族群欣興 (3037-TW) 收盤下挫、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 上漲 。蘋果光學元件股的大立光 (3008-TW) 收盤上漲 105 元，或 4.54%，收盤價報 2420 元，而玉晶光 (3406-TW) 股價上漲 127 元，或 2.72%，以 453 元作收。

 

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台股盤後台積電聯電大立光鴻海廣達

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大山580.52%
陽明72.21.98%
長榮227.53.41%
廣達297-5.56%
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