〈台股盤後〉電子股電力不足 弱反彈僅收漲27點 周線收黑跌811點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-15 14:16

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11 月 158 日新台幣兌美元匯價中午暫收 32.551 元、貶值 0.5 分，成交金額 6.26 億美元。

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台北股市今天早盤以 22767.11 點開出，盤中最低 22690.77 點，最高 22940.8 點，全場成交值爲 4079.91 億元，再較昨日增加。

資深證券分析簡伯儀指出，今天台股集中中市場及 OTC 都呈現弱勢反彈並沒有越過 5 日線，對於昨日召開法人說明會的鴻海及廣達今天股價大跌，其實說明的展望都不錯，在今天股價的下跌，反而顯示先前上車的轎客太多，反而法說會結束形成利多下挫。

台積電今天以平盤 1035 元作收，台股權值股鴻海及廣達今天收盤下跌，雙雙趺破月線、聯發科 (2454-TW) 上漲 2.83%。