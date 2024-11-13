〈台股盤後〉台積電殺尾盤 跌121點收最低22860點 3天跌近700點

台股今 (11) 日開盤續走弱，儘管盤中一度翻紅，但賣壓仍相當沉重，台積電最後一盤下殺至 1035 元，影響終場下跌 121.54 點，收在最低點 22860.23 點，累計本周 3 個交易日跌掉 693 點，持續回測季線支撐，成交量 3809 億元，較昨日 4500 億元明顯收斂。