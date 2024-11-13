〈台股盤後〉台積電殺尾盤 跌121點收最低22860點 3天跌近700點
鉅亨網記者魏志豪 台中 2024-11-13 14:04
台股今 (11) 日開盤續走弱，儘管盤中一度翻紅，但賣壓仍相當沉重，台積電最後一盤下殺至 1035 元，影響終場下跌 121.54 點，收在最低點 22860.23 點，累計本周 3 個交易日跌掉 693 點，持續回測季線支撐，成交量 3809 億元，較昨日 4500 億元明顯收斂。
權值股漲跌互見，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下挫超過 1%，最後一盤爆出 6701 張大量，探至 1035 元，鴻海 (2317-TW) 小漲表態，聯發科 (2454-TW) 小跌 1% 內，金控雙雄富邦金 (2881-TW) 與國泰金 (2882-TW) 都跌 1% 左右，壓抑大盤走勢。
AI 伺服器組裝代工廠今日再獲資金青睞，指標股廣達 (2388-TW) 飆漲近 3%，緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW)、金寶 (2312-TW) 與仁寶 (2324-TW) 漲幅也都有 2-4% 左右。
電池類股今日再度成為盤面焦點，新盛力 (4931-TW)、興能高 (6558-TW)、加百裕 (3323-TW)、順達 (3211-TW) 與西勝 (3625-TW) 全數亮燈漲停，其他如 AES-KY(6781-TW)、新普 (6121-TW) 也都有 2% 以上的漲幅，族群漲勢相當凌厲。
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