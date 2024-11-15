Appier搭二大產業成長趨勢 獲利創高 拓生成式AI版圖
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-15 12:15
Appier(4180-JP) 公布第三季財報創下營收、獲利和營業利益率三項新高，並首次宣布派發股利預測，Appier 表示，成長的動力來自電商和數位內容產業持續成長，將透過生成式 AI、Copilot 模式和跨產品協同效應，深化 AI 影響力。
Appier 指出，第三季在東北亞、美國和 EMEA 等地區快速成長，尤其東北亞市場年增幅提升至 37%，反映既有電子商務客戶的穩健擴張，加上多元垂直產業新客戶成長，新客戶占增額營收的 45%。
Appier 執行長暨共同創辦人游直翰表示，Appier 持續深化其在 AI 產業應用層的獨特市場定位，聚焦以結果為導向、從客戶需求出發的產品開發策略，透過基礎生成式 AI 與大語言模型 (LLM) 研究，在生成式 AI 應用、Copilot 模式和跨產品協同三大方向銜接實務應用場景，為客戶創造額外的投資報酬。
Appier 第三季創下營收、獲利與營業利益率三項新高，營收年增 28%，營業利益成長 2.5 倍，達 7.88 億日圓，營業利益率 8.7%，此外，EBITDA 年增 79%，促使 EBITDA 利潤率來到 16.9%，淨利大幅成長 2.7 倍，達 8.14 億日圓，淨利率 9%。
為展現可持續、長期成長的信心，Appier 繼第二季首次宣布股票回購，第三季首次宣布預期派發每股 2 日圓現金股利。
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