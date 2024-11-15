Appier搭二大產業成長趨勢 獲利創高 拓生成式AI版圖

Appier(4180-JP) 公布第三季財報創下營收、獲利和營業利益率三項新高，並首次宣布派發股利預測，Appier 表示，成長的動力來自電商和數位內容產業持續成長，將透過生成式 AI、Copilot 模式和跨產品協同效應，深化 AI 影響力。

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Appier 執行長暨共同創辦人游直翰表示，Appier 持續深化其在 AI 產業應用層的獨特市場定位，聚焦以結果為導向、從客戶需求出發的產品開發策略，透過基礎生成式 AI 與大語言模型 (LLM) 研究，在生成式 AI 應用、Copilot 模式和跨產品協同三大方向銜接實務應用場景，為客戶創造額外的投資報酬。