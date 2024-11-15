保險局拍板 台新人壽：新任總經理戴朝暉正式上任

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-15 16:22

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台新金 (2887-TW) 旗下台新人壽今 (15) 日宣布，新任總經理戴朝暉經金管會保險局核准，即日起正式擔任台新人壽總經理。台新人壽表示，戴朝暉深耕外商及本國保險領域擁有近 30 年的專業豐富經驗，歷任法國巴黎人壽總經理、第一金人壽董事長、中泰人壽總經理等職務，資歷完整。

戴朝暉對於拓展銀保通路、開發保險商品及服務創新、制定業務通路策略、以客戶為導向推動數位轉型等，皆創下高度成長的企業營運績效及亮眼成績。

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台新人壽表示，戴朝暉將帶領台新人壽全體同仁為客戶提供滿足保障與退休需求的保險規劃；並將在台新金控資源挹注下，為社會大眾帶來更創新且多元化的金融商品與優質服務，致力於吸引更多優秀人才創造企業動能，為金控注入永續發展的能量。

擁有美國精算師執照的戴朝暉畢業於台灣大學數學系，取得文化大學企業管理碩士學位，並擔任美國註冊財務策畫師協會 (RFP) 理事長。