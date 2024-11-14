search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台股開盤〉台積電平盤守不住 指數難返2萬3 開小低後一度跌逾百點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-14 09:45

cover image of news article
〈台股開盤〉台積電平盤守不住 指數難返2萬3 開小低後一度跌逾百點。(鉅亨網記者張欽發攝)

雖然台積電 ADR (TSM-US) 今晨下跌 2.66%，但台北股市今 (14) 日以 22821.04 點開小低後一度翻紅，但隨後在台積電 (2330-TW) 失守平盤下，跌點擴大逾 150 點，盤面重心仍由中小型電子股擔綱；OTC 指數則進行反彈，市場專家指出，台股大盤短期將在月線上下震盪的格局。

台北股市今天早盤以 22821.04 點開出，台積電則開在 1030 元，早盤盤中最低 22799.4 點，最高 22893.82 點，預計全場成交值 3450 億元，早盤電子股指數、金融股指數都下跌。


資深證券分析師簡伯儀指出，目前大盤以月線爲多空分水嶺，技術指標轉弱，但可留意 10 月營收表現佳及季報優秀族群。

台股權值股台積電早盤由黑一度站上平盤，鴻海 (2317-TW)，聯發科 (2454-TW) 今平，但蘋果概念股的大立光 (3008-TW) 昨日強勢上漲，但今天維持平盤附近整理。

IC 載板類股走勢強勁，欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 早盤走低。而貨櫃航運長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 早盤全數走揚。

今晨收盤美股方面，美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 符合預期，聯準會下月降息機率提高， 美國 10 月整體消費者物價指數 (CPI) 較去年同期上升 2.6%，符合預期，扣除能源及食品後的 10 月核心 CPI，年升幅為 3.3%，符合預估。

美股主要指數收盤表現，道瓊指數上漲 47.21 點，或 0.11%，收 43,958.19 點。那斯達克指數下跌 50.68 點，或 0.26%，收 19,230.72 點。S&P 500 指數上漲 1.39 點，或 0.0%，收 5,985.38 點。費城半導體指數下跌 102.34 點，或 2.00%，收 5,006.29 點。NYSE FANG + 指數上漲 6.45 點，或 0.051%，收 12,527.68 點。輝達 (NVDA-US) 下跌 1.36%；美光 (MU-US) 下跌 4.02%。

文章標籤

台股開盤台積電大立光

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5005985.380.02%
NASDAQ19230.725-0.26%
費城半導體5006.294-2.00%
道瓊指數43958.190.11%
大立光2320-1.49%
鴻海211-1.63%
長榮218.5-0.46%
南電121-2.42%
景碩97.6-1.51%
欣興165-2.65%
聯發科1245-0.80%
台積電1030-0.48%
陽明70.8-0.70%
萬海89.6-1.10%
台積電186.66-2.66%
輝達146.27-1.36%
美光科技99.92-4.02%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.79
加權指數法興(購) 槓桿6.57
加權指數法興(售) 槓桿5.96
加權指數法興(售) 槓桿6.82

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛跌破

中強短弱
鴻海

76.92%

勝率

延伸閱讀


Empty