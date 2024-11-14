〈台股開盤〉台積電平盤守不住 指數難返2萬3 開小低後一度跌逾百點

雖然台積電 ADR (TSM-US) 今晨下跌 2.66%，但台北股市今 (14) 日以 22821.04 點開小低後一度翻紅，但隨後在台積電 (2330-TW) 失守平盤下，跌點擴大逾 150 點，盤面重心仍由中小型電子股擔綱；OTC 指數則進行反彈，市場專家指出，台股大盤短期將在月線上下震盪的格局。