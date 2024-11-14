〈台股盤後〉台積電雖守住平盤權值股卻毫無作為 收跌114點
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-14 14:07
台股大盤在今 (14) 日盤中投資人觀望態度再起，雖然台積電 (2330-TW) 終場以平盤作收，但權值股不給力，且大立光也只維持一天的行情，今天終場下跌，大盤終場仍以下跌 114.85 點或 0.63%，以 22715.38 點作收，日 K 線收黑，成交值爲 3996.55 億元， 但電子股散熱、光通訊及 BBU 族群表現強勢。
11 月 14 日新台幣兌美元匯價中午暫收 32.577 元、貶值 1.27 角，盤中並再刷新逾三個月盤中新低，成交金額 11.4 億美元。
同時，航運股長榮 (2603-TW) 表現強勢，但陽明 (2609-TW)、萬海 (1615-TW) 收盤走跌；反而航空股的虎航 (6757-TW) 股價高掛漲停。
台北股市今天早盤以 22821.04 點開出，盤中最低 22619.71 點，最高 22893.82 點，全場成交值爲 3996.55 億元，
台股集中市場，早盤在台積電及聯電 (2303-TW) 股價偏弱，終場電子股指數也下跌 0.57%，占大盤成交比重 66.73%，金融股指數收盤下跌 0.54%，占大盤成交比重 3.38%。
資深證券分析簡伯儀則對台股今天的走勢指出，目前台股大盤以月線爲多空分水嶺，但日 KD、RSI 技術指標轉弱，店頭是市場創近期新對低檔，短期均線下彎，且台幣貶值，外資持續調節，整體盤勢偏弱，指數整理，可以留意 10 月營收表現佳及季報優異的族群。
台積電今天以平盤 1040 元作收，聯電收黑，台股權值股鴻海 (2317-TW) 今天收盤下跌、聯發科 (2454-TW) 也收黑。
台股的 IC 載板族群欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 全軍覆沒，全數收黑。
蘋果光學元件股的大立光 (3008-TW) 收盤下跌 40 元，或 1.7%，收盤價報 2315 元，而玉晶光 (3406-TW) 股價下跌 27 元，或 1.56%，以 441 元作收。
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