〈台股盤後〉台積電雖守住平盤權值股卻毫無作為 收跌114點

台股大盤在今 (14) 日盤中投資人觀望態度再起，雖然台積電 (2330-TW) 終場以平盤作收，但權值股不給力，且大立光也只維持一天的行情，今天終場下跌，大盤終場仍以下跌 114.85 點或 0.63%，以 22715.38 點作收，日 K 線收黑，成交值爲 3996.55 億元， 但電子股散熱、光通訊及 BBU 族群表現強勢。