〈焦點股〉Q4旺季、中國救市雙重激勵 台塑四寶抄底買盤救價大漲
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-27 11:45
隨著塑化股第四季傳統旺季到來，加上中國刺激經濟措施，帶動台塑四寶今 (27) 日股價自底部進一步彈升，台塑、台化領漲逾 6%；南亞漲幅逾 5%、台塑化也有漲幅逾 4% 的表現；自 10 日的低谷以來，台塑、南亞、台化均漲近 20%，台塑化也漲逾 11%。
台塑 (1301-TW) 指出，第四季是部分石化產品的傳統旺季，而且美國降息也將提振房地產相關產品需求，第四季營業額將較第三季成長；台塑化 (6505-TW) 也提到，9 月大陸華東地區聚酯纖維下游需求已現復甦跡象，第四季石化、塑膠、纖維的旺季仍會到來。
另外，謝金河今日指出，南亞 (1303-TW) 在近期的全球台商經濟論壇，展出綠色建材、包材，以及電子保護膜，晶圓保護膜，特殊剝膜液，標籤膠布等，切入高毛利產品，儘管短期不見得挹注業績，卻是台塑集團轉型的一步，看好未來發展。
除此之外，中國政府為刺激經濟，日前祭出一連串救市措施，包括央行將調降存款準備金率 0.5 個百分點，以及房貸最低首付比例調整至 15%，可望支撐能源、原料需求，也帶動今日塑化族群走強。
台塑四寶 9 月初股價來到低點，較一年前高點，股價幾乎腰斬，近期市場抄底買盤進場，帶動股價反彈，今天漲勢更為強勁，台塑股價最高來到 53.4 元，漲幅逾 6%；台化股價 44.4 元，漲幅逾 6%；南亞股價 45.9 元，漲幅逾 5%；台塑化股價 52.8 元，漲幅逾 4%。
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