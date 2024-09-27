〈焦點股〉Q4旺季、中國救市雙重激勵 台塑四寶抄底買盤救價大漲

隨著塑化股第四季傳統旺季到來，加上中國刺激經濟措施，帶動台塑四寶今 (27) 日股價自底部進一步彈升，台塑、台化領漲逾 6%；南亞漲幅逾 5%、台塑化也有漲幅逾 4% 的表現；自 10 日的低谷以來，台塑、南亞、台化均漲近 20%，台塑化也漲逾 11%。