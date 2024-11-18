〈焦點股〉網家虧損收斂 一度漲逾8%見6字頭

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-18 10:18

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網家 (8044-TW) 前三季稅後虧損較去年同期略收斂，日前也宣布統一 (1216-TW) 將成為單一最大股東，投資人對其前景有期待，今 (18) 日股價再度站上 6 字頭，最高來到 60.8 元，漲幅超過 8%，有挑戰突破 11 月初創下的高點意味。

網家前三季稅後淨損從去年同期的 3.62 億元縮減至 3.52 億元，每股虧損由去年同期的 2.82 元收斂至 2.49 元。

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網家不諱言，PC、手機等消費性電子產品需求疲弱，營收復甦動能仍受限，不過，旗下 B2C 電商事業正持續聚焦於產品銷售組成、優化毛利結構和費用面，追求體質健康。

前三季 PChome 24h 購物以生活百貨類中的旅遊用品、電子票券、戶外休閒、電子書和閱讀器的買氣較亮眼，Non-3C 生活百貨類的營收占比已從去年同期的 29% 攀升至 31%。

此外，對於長期被消費者詬病的網頁和 App，網家也強調，行動端和網頁版皆進行翻新、改版並推出新功能，使 App 下單用戶數已連 5 個季度實現 YoY 正成長，其中，行動端的營收占比從去年同期的 54% 攀升至 58%。

另一方面，網家各轉投資子公司朝獲利增長、或虧損收斂的方向邁進，其中，子公司 21st FinTech 首創手機、筆電訂閱制後．今年再攜手 GIANT 捷安特推出市場首見的單車訂閱制，並與德誼數位聯手推行 iPhone 訂閱方案。

而日本跨境代標代購電商比比昂前三季的 GMV(網站成交金額) 年增率達 40%，尤其於 6 月進駐全家會員 App 開設「比比昂日貨專區」後，推動全站會員數成長 1.35 倍，成功拓展新客群。