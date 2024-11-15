〈日股盤後〉石破政府計畫推刺激政策 日經翻紅
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-15 15:17
受到日元走貶支撐，日本股市周五 (15 日) 開高走高，日經 225 指數(NKY) 一度收復 3.9 萬點大關，隨後漲幅收斂，終場收漲 107.21 點或 0.28%，報 38,642.91 點，終結連三黑。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 10.42 點或 0.39%，報 2,711.64 點。
日元兌美元匯率亞洲盤下跌至 156.26 日元，帶動汽車類股走強，日產汽車大漲 4.46%，本田汽車上漲 2.19%，豐田汽車揚升 1.43%。
金融股也相當強勢，因 3 大銀行業將全年獲利預估上修至歷史新高，瑞穗金融集團飆漲 6.63%，三菱日聯金融上漲 1.45%，三井住友金融集團上漲 0.58%。
消息方面，日本政府公布最新數據，第三季經濟增速放緩，GDP 季增年率上揚 0.9%，低於第二季下修後的 2.2%，但略高於普遍預期的 0.7%，將支持石破茂政府本月稍晚時推出刺激計畫。
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