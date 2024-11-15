〈日股盤後〉石破政府計畫推刺激政策 日經翻紅

東證指數 TOPIX( TPX ) 終場上漲 10.42 點或 0.39%，報 2,711.64 點。

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日元 兌美元匯率亞洲盤下跌至 156.26 日元 ，帶動汽車類股走強，日產汽車大漲 4.46%，本田汽車上漲 2.19%，豐田汽車揚升 1.43%。

金融股也相當強勢，因 3 大銀行業將全年獲利預估上修至歷史新高，瑞穗金融集團飆漲 6.63%，三菱日聯金融上漲 1.45%，三井住友金融集團上漲 0.58%。