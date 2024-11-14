〈永豐金法說〉黃蔭基：MAGA讓通膨捲土重來 川普2.0六大產業受害最深

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-14 19:57

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川普贏得本屆美國總統大選，共和黨將完全執政，全球市場恐出現劇烈變化，永豐金 (2890-TW) 首席經濟學家黃蔭基大膽預測，川普上任第一件事一定就是「加關稅」，MAGA (讓美國再次偉大) 會讓通膨捲土重來，Fed 如果沒有好好控制，恐重演 2022 年暴力升息劇碼，同時點出六大產業受害最大，主要與中國有關，分別為半導體、5G 通訊設備、太陽能、鋼鐵、家電產品、電動車與電池；對於明年 Fed 降息幅度的預期，永豐金也自 4 碼縮減為 2 碼。

黃蔭基表示，川普 2020 年敗選有三大主因，分別是一支新冠病毒、一位白人警察及景氣衰退；2024 年勝選亦有三大主因，包括通膨、移民及社會犯罪。未來美國將走向國家主義、孤立主義、保護主義，地緣政治、美中對抗愈趨白熱化，從外交到內政、經濟到財政，對於全球各國都會造成更高的不確定性。

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黃蔭基直言，川普上任第一件事一定就是「加關稅」，包括 10%-20% 的全面關稅、60% 的對中關稅及 200% 的電動車關稅，依照 2016 年的經驗，中國一定會反制。高關稅會引發高通膨，即便不確定有沒有課，但預期心理使得物價一定會漲，MAGA 將讓通膨捲土重來。

黃蔭基說，如果美國聯準會沒有好好控制通膨，恐再度面臨 2022 年暴力升息的壓力，事實上，Fed 降息節奏已經被打亂，原先市場普遍預估今、明年降息為各 4 碼，或是 4+5、4+6，不過，永豐金控方面已經將明年預測由 4 碼降至 2 碼，且都落在上半年。

而台灣明年仍會面臨通膨壓力，黃蔭基預測，中央銀行將會維持利率不變，不會跟隨美國降息，因為總裁楊金龍曾說「如果 CPI 增幅高於 1.5%，我很難降息」。

進入川普 2.0 時代後，黃蔭基認為，四大受惠產業為金融、軍工與國防、製造業及傳統能源，預期新能源包括太陽能、風電等被重視的程度就沒這麼高。

黃蔭基也點名六大產業受害最深，主要是中國會受傷，台廠在對岸若有較多布局要注意，分別為半導體、5G 通訊設備、太陽能、鋼鐵、家電產品、電動車與電池。

對於台灣經濟表現，黃蔭基預估明年 GDP 成長率為 2.96%，較 2024 年 4.16% 成長約打 8 折，主要是受到全球經濟放緩的影響，該水準已將川普重新加徵關稅的可能性考慮進入。

另一經濟觀察指標則是每月出口值，是否能維持在 400 億美元以上，電子零組件與半導體占出口總額約三分之二，如果比重進一步降至 60% 以下，或是出口總額低於 400 億美元，就要密切注意經濟是否有下行風險。