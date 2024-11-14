「嗶」經濟普及！前3季非現金支付衝破6兆元 全年刷卡額戰新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-14 22:14

‌



金管會今 (14) 日公布，32 家信用卡發卡機構 9 月簽帳金額合計 3676.66 億元，累計前 3 季為 3 兆 4751 億元，年增 12%，雙雙改寫歷史同期新高。觀察整體非現金支付狀況，前 3 季交易筆數達 60.66 億筆，年增 22.32%，交易總額達 6.17 兆元，年增 14.57%，金管會對於達成 2026 年目標值 80 億筆、10 兆元持樂觀看法。

銀行局副局長林志吉表示，今年以來除 2 月外，幾乎每個月簽帳金額都在 3500 億元之上，基期都墊高了，大家都很喜歡使用信用卡消費、旅遊、繳稅。

‌



針對 9 月刷卡情形，根據各家業者回報，主要受惠部分百貨周年慶開跑，加上電商購物節活動，以及 iPhone 16 新機上市效應，皆是簽帳金額增加的原因。

林志吉透露，有 3 家發卡行都有回報這三項利多因素，單月簽帳金額合計增加 31.3 億元，分別為中信 16.5 億元、國泰世華 10.3 億元、玉山 4.5 億元。

中信銀也有透露個別因素，公司表示，由於 9 月沒有民俗月因素干擾，使得購車需求回溫，刷卡金額月增 5.1 億元。另外，中秋假期帶來旅遊、聚餐需求，挹注消費增長，台新銀指出，受惠旅遊、聚餐商機，簽帳金額月增 13.5 億元。

綜觀各家銀行單月刷卡情形來看，中信銀仍居刷卡王寶座，簽帳金額為 627.05 億元，國泰世華銀行以 591.01 億元居次，第三至五名依序為北富銀 475.14 億元、玉山銀 461.4 億元、台新銀 426.08 億元。

展望今年簽帳金額，林志吉說，即使保守預估第 4 季每月僅刷 3000 億元，全年亦會突破 4 兆元大關，有機會突破 2023 年寫下的 4 兆 1860 億元歷史最高紀錄。