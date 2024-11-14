華興低溫照明營收占比拉高至29% 明年瞄準歐美高毛利市場成長

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-14 17:51

‌



LED 廠華興今 (13) 日舉行法說會，未來將持續發展低溫照明等高毛利產品，該業務第三季營收占比已從去年同期 14% 大幅提升至 29%，未來將鎖定美洲、歐洲等市場，並且積極以自有品牌布局。

華興表示，低溫照明產品已取得可口可樂、百事可樂等國際大廠認證，目前透過與希臘 Frico Class 及 Feng Sha Group 等全球性大廠合作，將觸角延伸至便利商店、加油站等零售通路，近期更成功打入紅酒櫃及醫療櫃應用領域，單筆來自丹麥的訂單即達新台幣 500 萬元。

‌



華興提到，為因應 114 年生效「碳費徵收費率」，推出 ESG 永續照明服務，從照明健檢、光環境與能源效率診斷、持續減碳潛力評估，搭配 ESG 智慧減碳系統以及一系列新產品。

在未來營運策略上，華興計畫，將產品組合轉向高毛利產品，目標將模組化與成品化產品毛利率提升至 60% 至 80%；華興也將鎖定美洲、歐洲及 MEA（中東、非洲）三大市場為明年主要成長動能，並規劃於 2025 年後加強自有品牌（OBM）布局，轉型為整體解決方案提供者。

華興第 3 季營收 1.8 億元，季減 23.2%，年增 13.7%；毛利率 31.9%，季減 4.4 個百分點，年增 5.7 個百分點；營業損失 4,902 萬元，較上季轉虧，較去年同期虧損收斂；營益率 - 2.7%，季減 8.4 個百分點，年增 7.9 個百分點；稅後純益 4,688 萬元，季減 73.6%，年減 24.6%，每股純益 0.05 元。