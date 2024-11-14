〈永豐金法說〉黃蔭基：台股2025高點上看26000點 選股首推台積電目標價1340元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-14 18:14

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永豐金 (2890-TW) 今 (14) 日舉行第三季法人說明會，對於台股展望，永豐金首席經濟學家黃蔭基表示，台股明年高點仍可期，預估登上 25380 點的時間點，可能落在 3-4 月，選股首選台積電 (2330-TW) 和輝達二大龍頭股；永豐金證券總經理張李章隆也表示，上市櫃公司整體獲利可望維持成長態勢，大盤甚至有機會看到 26000 點。

黃蔭基說明，根據團隊預測，2025 年上市公司總計 EPS 約為 1410 元，PE 約為 18 倍，推估明年高點為 25380 點。

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黃蔭基預測，明年台股高點高機率落在上半年，若精確推估約在 3-4 月，4 月之後就會從高點回落，至於全年最低點，推測與高點差距約 3000 至 3500 點，所以可能會落在 21800 點左右。

黃蔭基進一步指出，根據團隊分析，預估台積電明年目標價每股 1340 元，輝達目標價每股 200 美元，投資人可特別留意。

外界好奇，為何明年經濟成長不如今年好，且有通膨因素，但股市仍有高點可期？黃蔭基說明，股價、物價、房價都是連動的，有僵固性、易漲難跌，且指數型股票基金的投信業者也會持續投入，將整個市場績優股股價墊高。

永豐金首席經濟學家黃蔭基。(鉅亨網記者陳于晴攝)

對於台股量價預測，永豐金證券總經理張李章隆表示，由於 9 月景氣對策燈號處於黃紅燈，景氣依舊暖熱，不會短時間就退燒，預估明年上市櫃公司獲利仍呈成長的態勢，「應該還是有高點可期」，大盤指數升幅可能不像今年上半年 3 成之多，但若往上加 10% 多，有機會看到 26000 點，永豐傾向看好上半年，下半年同期因基期較高。

張李章隆說，假設今年整體獲利不錯，明年上半年就會有股利發放利多題材出來，可望帶動一波漲幅，下半年相對保守一點，他強調，沒辦法看到這麼長。