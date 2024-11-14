〈廣達法說〉廣達砸2.3億美元擴充AI產能 GB 200 伺服器明年Q1出貨

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-14 17:18

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代工廠廣達 (2382-TW) 今 (14) 日法說會宣布，董事會通過對美國子公司增資 2.3 億美元，加速 AI 伺服器產能擴充；廣達財務長楊俊烈透露，輝達 (NVDA-US) GB200 GPU 的 AI 伺服器預計明年第一季中期開始出貨，AI 伺服器的業務將達到 3 位數的年增。

廣達指出，因應新一代 AI 伺服器的高功耗特性，需投入大量資金於基礎設施及公共設施建置，特別是高功率測試設備，為確保產能順利開出，需要大量前期投資。

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廣達表示，新一代 AI 伺服器的產線建置成本可能是前一代的 2-3 倍，主因是零組件成本提高及架構複雜度增加，超大規模客戶也因急於確保關鍵零組件供應，要求在量產前提前備料，導致營運資金需求大幅提升。

展望 AI 市場發展，廣達預估 2025 年 AI 伺服器營收將有三位數年增率，在雲端業務的占比將從目前超過 50% 提升至 70%；而筆電業務占比將降至 20% 以下，汽車電子則維持個位數成長，廣達現在以及未來都將專注在 AI 業務發展。

在產品布局上，廣達指出，目前客戶同時採購 NVL36 及 NVL72 兩種規格，但長期將逐漸轉向 NVL72，美系客戶已確認 2025 年將維持積極的 AI 投資，且更擔心投資不足而非過度投資，且開始看到 AI 投資帶來的營收成長和現金回報，有助形成良性循環，支持持續投資 AI 轉型。

廣達強調，隨著資料密度持續提升、AI 應用不斷精進，加上產品過渡期間的供需波動，可能造成每季營收和毛利率波動，廣達將著重在毛利金額的成長，而非毛利率的表現。