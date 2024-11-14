〈鴻海法說〉劉揚偉：明年展望樂觀 AI伺服器出貨逐季增比重衝5成

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-14 19:32

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劉揚偉表示，明年通膨雖然已經趨緩，但國際間的政經局勢、貨幣政策以及 AI 產業的發展，將是最重要的影響因子，從目前趨勢來看，AI 伺服器市場在未來幾年內將持續高速的發展，整體 AI 市場將上看 5000 億至 1 兆美元。

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至於輝達新世代 AI 伺服器 GB200 方面，劉揚偉重申本季小量出貨、明年量產的時辰表不變，鴻海在 AI 伺服器系統設計、垂直整合、全球布局的能力，將持續保有領先優勢，在 AI 伺服器市場至少可拿下 4 成的市佔率。

劉揚偉也在此次法說會中揭櫫明年的五大營運主軸 AI、半導體，以及三大平台智慧製造、智慧電動車、智慧城市。他強調，鴻海不僅僅是 AI 供應商，也會是使用者，待超級算力中心完工後，鴻海將成為具有 AI 超算能力的製造大廠。