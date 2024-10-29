〈焦點股〉市場擔憂川普效應 廣達帶頭摔AI族群臉黑

廣達今天早盤以 308 元開低走低，盤中一度跌破 300 元關卡，最低跌至 299.5 元，截至上午 11 點 25 分，股價暫報 302.5 元，跌幅 2.42%，失守 5 日線以及 10 日線，成交量超過 1.5 萬張。不過三大法人近日連續買超，連續 13 個交易日買超，合計買超 8.6 萬張。