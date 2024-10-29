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〈焦點股〉市場擔憂川普效應 廣達帶頭摔AI族群臉黑

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-29 12:00

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市場擔憂川普效應，廣達帶頭摔AI族群臉黑。(圖：REUTERS/TPG)

美國總統大選進入倒數，選情白熱化，共和黨候選人川普再度提及要台灣繳保護費，且可能提高關稅，市場擔憂川普效應再起，對台灣不利，權值股廣達 (2382-TW) 走跌，AI 族群包括代工、散熱、機殼族群也跟著臉黑。 

廣達今天早盤以 308 元開低走低，盤中一度跌破 300 元關卡，最低跌至 299.5 元，截至上午 11 點 25 分，股價暫報 302.5 元，跌幅 2.42%，失守 5 日線以及 10 日線，成交量超過 1.5 萬張。不過三大法人近日連續買超，連續 13 個交易日買超，合計買超 8.6 萬張。 


代工族群方面，緯穎 (6669-TW) 跌逾 3%，緯創 (3231-TW)、仁寶 (2324-TW) 跌逾 1%，英業達 (2356-TW) 及和碩 (4938-TW) 也都臉黑；散熱族群跌幅沈重，AMAX-KY(6933-TW) 跌逾 4%，奇鋐 (3017-TW) 跌逾 3%，雙鴻 (3324-TW) 尼得科超眾 (6230-TW) 跌逾 2%；機殼族群部分，晟銘電 (3013-TW)、勤誠 (8210-TW) 也都有 2 至 3% 的跌幅。 

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳提到，Blackwell 需求強勁，加上 GB200 也將出貨，相關供應鏈廠商皆跟著受惠。 

文章標籤

美國總統大選川普廣達AI散熱機殼GB200輝達

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廣達301-2.90%
緯穎1910-3.05%
勤誠280-2.44%
晟銘電153-2.55%
尼得科超眾210-3.67%
雙鴻655-2.53%
奇鋐625-3.55%
艾瑪斯-KY244-5.06%
和碩101-1.46%
英業達45.60.44%
仁寶36.15-0.41%
緯創112-1.32%
輝達140.52-0.72%

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