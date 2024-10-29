〈焦點股〉市場擔憂川普效應 廣達帶頭摔AI族群臉黑
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-29 12:00
美國總統大選進入倒數，選情白熱化，共和黨候選人川普再度提及要台灣繳保護費，且可能提高關稅，市場擔憂川普效應再起，對台灣不利，權值股廣達 (2382-TW) 走跌，AI 族群包括代工、散熱、機殼族群也跟著臉黑。
廣達今天早盤以 308 元開低走低，盤中一度跌破 300 元關卡，最低跌至 299.5 元，截至上午 11 點 25 分，股價暫報 302.5 元，跌幅 2.42%，失守 5 日線以及 10 日線，成交量超過 1.5 萬張。不過三大法人近日連續買超，連續 13 個交易日買超，合計買超 8.6 萬張。
代工族群方面，緯穎 (6669-TW) 跌逾 3%，緯創 (3231-TW)、仁寶 (2324-TW) 跌逾 1%，英業達 (2356-TW) 及和碩 (4938-TW) 也都臉黑；散熱族群跌幅沈重，AMAX-KY(6933-TW) 跌逾 4%，奇鋐 (3017-TW) 跌逾 3%，雙鴻 (3324-TW) 尼得科超眾 (6230-TW) 跌逾 2%；機殼族群部分，晟銘電 (3013-TW)、勤誠 (8210-TW) 也都有 2 至 3% 的跌幅。
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳提到，Blackwell 需求強勁，加上 GB200 也將出貨，相關供應鏈廠商皆跟著受惠。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#營收獲利增加
#下跌三黑K線
#下降三法
#波段回檔股
#營收創高股
延伸閱讀
- 「川普風險」危及護國神山 台積電ADR大跌超4%
- 美國科技超級財報週 重點看什麼? 選舉前內資退場觀望 鎖定產業趨勢：技嘉、台達電、鴻海、台積電、創意、智原、聯發科、00937B
- 〈台股開盤〉無懼川普再提晶片保護 台積電領軍漲逾百點站回5日線
- 〈熱門股〉鴻海10月以來漲逾15% 市值重返3兆元僅一步之遙
上一篇
下一篇