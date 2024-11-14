凱勝搶電動巴士版圖 拿下亦捷電動大客車訂單

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-14 15:07

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電動車與環保綠能廠商凱勝綠能 (2246-TW) 今 (14) 日宣布，與亦捷科際簽署 14 台翻新電動大客車 K9A 銷售合約，首批 6 台電動大巴完成交車，將陸續加入大新竹地區的公車運營行列，後續並將提供 4 年維修保養服務。

凱勝表示，根據本次銷售合約內容，向亦捷科際共出售 14 台翻新電動大客車，首批 6 台電動巴士於今日上午交車，其餘 8 台預計將於年底和明年依實際營運狀況陸續交付。

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除了交車，凱勝也將提供其交付的電動大客車 4 年維修保養服務，涵蓋定期保養、車輛電機、動力系統、電池和必要零件更換等技術支援，確保車輛在最佳性能狀態下運行，並減少電動大客車因檢修維保而可能導致的停駛時間，進而推動綠色公共交通的實現。

凱勝綠能自 2012 年成立，在彰化設有先進的整車組裝廠，可提供電動巴士從設計、研發、製造、銷售和維保等一條龍的完整服務，至今銷售近 200 輛電動巴士，正積極與其他客運業者洽談電動巴士銷售與維運服務合約。

而亦捷科際主要提供數位式行車紀錄器、智慧交通科技執法、停車場經營管理等產品服務，承攬政府交通單位及民間的專案，並與國內外知名大型企業合作打造智慧車輛車載系統。

凱勝說明，此次與亦捷在電動巴士的合作上，不僅是單純的電動巴士交易，而是開啟雙方在綠能運輸市場上多元合作的大門。

展望後市，凱勝認為，隨著政府推動 2030 年客運車輛全面電動化，可望持續受惠此一商機，看國內電動大客車市場達 1600 億元規模。