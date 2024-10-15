〈焦點股〉輝達Blackwell需求旺股價衝高 廣達同歡

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-15 10:58

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳日前透露，旗下 Blackwell 晶片已全面投產，且需求非常熱絡，摩根士丹利分析師更表示，訂單能見度看到 12 個月，激勵輝達昨 (14) 日漲 2.4%，股價創 6 月以來新高，也推升台廠廣達 (2382-TW) 今 (15) 日股價表現亮眼。

廣達早盤以 289 元開高走高，盤中最高漲至 297.5 元，進逼 300 元關卡，漲逾 4%，截至上午 10 點 40 分，股價暫報 295 元，漲幅 4.06%，一舉站上所有均線，成交量超過 3.1 萬張。廣達近日也受到三大法人青睞，三大法人連續 3 個交易日呈現買超，合計買超 2.2 萬張。

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黃仁勳指出，目前 Blackwell 已經全面生產，觀察到市場需求非常熱絡，先前因工程問題導致 Blackwell 延後上市，引發股價拋售的問題已煙消雲散。摩根士丹利分析師也透露，Blackwell 未來 12 個月的訂單已被訂光，未來能見度高。

廣達先前也表示，受惠 AI 伺服器需求暢旺，加上 AI 伺服器單價較高，帶動廣達 9 月營收達 1551.1 億元，也同步推升第三季營收衝破 4000 億元關卡，達 4245.49 億元，雙雙創下新高。