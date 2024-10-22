〈焦點股〉AI需求帶旺外銷訂單連7紅 廣達率AI族群通紅

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-22 10:23

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經濟部主計處昨 (21) 日公布 9 月外銷訂單為 537.9 億美元，連續 7 個月正成長，主要受惠 AI 及雲端產業等需求暢旺，激勵 AI 族群今 (22) 日表現，廣達 (2382-TW) 漲勢最為強勁，其他如緯穎 (6669-TW)、緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW) 以及英業達 (2356-TW) 皆紅通通。

廣達今天漲勢最為強勁，早盤以 312 元開高走高，盤中最高漲至 322.5 元，漲逾 4%，截至上午 9 點 45 分，股價暫報 320 元，漲幅 3.56%，持續站穩所有均線，成交量超過 2.3 萬張。三大法人近日連續買超廣達，連續 8 個交易日買超，合計買超 6.2 萬張

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緯穎今天有超過 2% 的漲幅，緯創、和碩以及英業達則紛紛漲逾 1%。

除台積電釋出 AI 需求展望正向，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳也指出，Blackwell 晶片已經全面生產，且觀察到需求非常熱絡。摩根士丹利分析師也說，Blackwell 未來 12 個月訂單已被訂光，市場能見度高。