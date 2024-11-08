〈電子五哥營收〉廣達AI伺服器業務需求旺 前10月營收站上兆元大關

‌



廣達預計下周四 (14 日) 召開法說會，目前處於緘默期，針對第四季展望暫時不評論。不過廣達副總經理楊麒令昨 (7) 日受訪時提到輝達 ( NVDA-US )GB200 放量時間，指出就如同輝達執行長黃仁勳所說「需求很瘋狂」，明年第一季量產順利，就能放量。

另外，楊麒令也表示，美國廠將以田納西州及加州廠區為主，這兩年也持續在擴充產線，且兩廠皆有 L6(主機板組裝)，以及 L10(伺服器組裝與測試) 製程。泰國廠方面，為因應當地東南亞地區的需求，今年底開始陸續導入 L10 與 L11(伺服器系統組裝) 產能。