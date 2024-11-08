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〈電子五哥營收〉廣達AI伺服器業務需求旺 前10月營收站上兆元大關

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-08 15:12

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廣達AI伺服器業務需求旺，前10月營收站上兆元大關。(鉅亨網資料照)

廣達 (2382-TW) 今 (8) 日公告 10 月營收，受惠 AI 伺服器需求暢旺，帶動 10 月營收持續站穩千億大關，達 1358.93 億元，年增近 5 成。另外，累計前 10 月營收也突破兆元大關，超越 2023 年全年營收。 

廣達 10 月營收 1358.93 億元，月減 12.4%，年增 48.7%；累計今年 1 至 10 月營收 1.13 兆，年增 27%。至於 10 月筆電出貨狀況，回到正常出貨水準，10 月筆電出貨 320 萬台，月減 35%，年增 10.34%。 


廣達預計下周四 (14 日) 召開法說會，目前處於緘默期，針對第四季展望暫時不評論。不過廣達副總經理楊麒令昨 (7) 日受訪時提到輝達 (NVDA-US)GB200 放量時間，指出就如同輝達執行長黃仁勳所說「需求很瘋狂」，明年第一季量產順利，就能放量。 

另外，楊麒令也表示，美國廠將以田納西州及加州廠區為主，這兩年也持續在擴充產線，且兩廠皆有 L6(主機板組裝)，以及 L10(伺服器組裝與測試) 製程。泰國廠方面，為因應當地東南亞地區的需求，今年底開始陸續導入 L10 與 L11(伺服器系統組裝) 產能。 

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廣達電子五哥AI伺服器輝達GB200

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