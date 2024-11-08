〈電子五哥營收〉廣達AI伺服器業務需求旺 前10月營收站上兆元大關
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-08 15:12
廣達 (2382-TW) 今 (8) 日公告 10 月營收，受惠 AI 伺服器需求暢旺，帶動 10 月營收持續站穩千億大關，達 1358.93 億元，年增近 5 成。另外，累計前 10 月營收也突破兆元大關，超越 2023 年全年營收。
廣達 10 月營收 1358.93 億元，月減 12.4%，年增 48.7%；累計今年 1 至 10 月營收 1.13 兆，年增 27%。至於 10 月筆電出貨狀況，回到正常出貨水準，10 月筆電出貨 320 萬台，月減 35%，年增 10.34%。
廣達預計下周四 (14 日) 召開法說會，目前處於緘默期，針對第四季展望暫時不評論。不過廣達副總經理楊麒令昨 (7) 日受訪時提到輝達 (NVDA-US)GB200 放量時間，指出就如同輝達執行長黃仁勳所說「需求很瘋狂」，明年第一季量產順利，就能放量。
另外，楊麒令也表示，美國廠將以田納西州及加州廠區為主，這兩年也持續在擴充產線，且兩廠皆有 L6(主機板組裝)，以及 L10(伺服器組裝與測試) 製程。泰國廠方面，為因應當地東南亞地區的需求，今年底開始陸續導入 L10 與 L11(伺服器系統組裝) 產能。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 廣達受惠AI伺服器需求帶動 9月、Q3營收雙創新高
- 川普恐提高關稅 廣達楊麒令：不要自己嚇自己
- 廣達張嘉淵：台灣是AI晶片重鎮 但僅為生態系統一環 產業須突破成功慣性
- 放量起漲 全面補漲！ 複製去年Q4行情 趕快上車：創意、技嘉、廣明、廣運、00937B、00733、台積電
上一篇
下一篇