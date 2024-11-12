馬斯克影響力前所未有 特斯拉股價再飆漲近9%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-12 08:30

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上周五特斯拉的市值一舉突破 1 兆美元大關，為 2022 年以來首次。特斯拉執行長馬斯克的身價超過 3,000 億美元，為 2022 年以來首見，穩坐全球首富寶座。

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特斯拉股價的巔峰是在 2021 年 11 月，當時突破 414 美元。2021 年 10 月，特斯拉的市值首度突破 1 兆美元大關。特斯拉隨後衝頂回落，在 1 兆美元市值俱樂部的時間僅有幾個月。截至周一收盤，特斯拉股價較歷史最高點還有約 15% 的距離。

特斯拉連日拉漲，正值準總統川普開始籌組新內閣之際。近日諸多跡象顯示，馬斯克與川普接觸的渠道之暢通和他在川普第二任期的影響力將前所未有。

據美國新聞網站《Axios》報導，馬斯克參與了川普與烏克蘭總統澤倫斯基的通話。川普與澤倫斯基的通話大約持續了 25 分鐘，馬斯克出現在通話中是個意外，並非事先安排，當時馬斯克碰巧走進了房間。

川普和馬斯克要求下一屆參議院共和黨領袖支持「休會任命」。馬斯克和川普對下一任參議院共和黨領袖人選提出要求，一直以來外界認為下任領袖可能是麥康奈爾的一位長期盟友，川普和馬斯克的介入可能會產生一些變數。

「休會任命」是一種讓總統可以跳過國會進行閣員、法官還有大使等人事任命的方式，不過這種方式近年經常被少數黨阻止。

在上周特斯拉股價狂飆近 30% 之後，Wedbush 分析師重申他們對特斯拉表現優於大盤的評級，「我們將特斯拉的目標價格從 300 美元上調至 400 美元，因為我們相信川普入主白宮將改變特斯拉和馬斯克未來幾年自動駕駛和人工智慧的敘事」。