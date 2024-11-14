劍指官僚主義！川普陸續公布新政府成員名單 夥同兩位商人要提升政府效率

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-14 15:38

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美國候任總統川普近日陸續公布新政府內閣人選，周二 (12 日) 宣布上台後將成立新機構「政府效率部」(DOGE)，由特斯拉(TSLA-US) 創辦人馬斯克與印度裔企業家 Vivek Ramaswamy 領導。

該部門設立的主要任務是為了拆解政府官僚機構鋪平道路，削減多餘的監管法規和浪費的開支，並重組聯邦機構。根據川普規劃，DOGE 將承擔將財政支出削減近三分之一的任務。

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川普在 TruthSocial 聲明中形容新設 DOGE 為「當代的曼哈頓計畫」，並指該部門將「提供來自政府外部的建議和指導」，明確了政府效率部不屬於美國政府體系的性質。 而是將其與美國政府的關係定義為「與白宮和管理與預算辦公室合作」，推動「大規模結構性改革」與「創造前所未有的創業型政府」。

在任命正式發佈後，馬斯克在 X 平台上說，「人們還沒意識到這將產生多大的影響」，並稱這是對官僚主義的威脅。

川普也在聲明中將兩位負責該削減重組計畫的大商人稱為「偉大的馬斯克」(the Great Elon Musk) 與「美國愛國者」（American Patriot Vivek Ramaswamy）。

中國《經濟觀察網》報導指出，馬斯克在通過裁員降低成本方面有過不少的商業實踐，前年收購推特後至少推行 8 輪裁員，裁掉 3700 餘名員工，裁員率達到約 50%，去年 2 馬斯克承認已經裁員 80%，由原來 8000 人左右裁到 1500 餘人，並大致實現損益兩平。

此外，特斯拉在 2019 年裁員 7%，影響約 3000 人，2022 年又打算裁員一成，今年裁員超過 10%，根據特斯拉 2023 年底員工人數 140473 人計算，影響約 1.4 萬人。2016 年，馬斯克收購太陽能發電公司太陽城 (SolarCity) 後也在 2017 年和 2019 年兩度揮刀裁員數百人。

即將到來的川普政府面臨的是美國目前高達 1.8 兆美元的財政赤字，因此提高政府效率、減少政府開支也是緩解美國政府赤字的一項重要政策。

根據美國財政部數據，在 9 月底為止的 2024 財年，美國聯邦政府財政赤字達到 1.833 兆美元，較 2023 財年的近 1.7 萬億美元擴大逾 8.1%。

但專家認為，川普政見裡的減稅政策被認為可能會進一步推高政府赤字率。