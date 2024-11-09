〈能源盤後〉供需前景衝突 油價周五收低 但周線上升

鉅亨網編譯許家華 2024-11-09 06:25

‌



原油期貨價格周五 (8 日) 收低，係因在川普支持美國石油增產的威脅下，中國最新一輪刺激措施又未能提振對能源需求的預期。

然而，本周原油期貨價格上漲，係因一些交易者篤定在川普領導下，美國經濟成長將更強勁。

‌



能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 1.98 美元或 2.7%，收每桶 70.38 美元，近月 WTI 價格本周上漲 1.3%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.76 美元或 2.3%，收每桶 73.87 美元，近月 Brent 價格本周仍漲近 1.1%。

12 月交割汽油期貨價格下跌 2%，收每加侖 2.01 美元，本周上漲 2.3%。

12 月交割熱燃油期貨價格下跌 2.1%，收每加侖 2.24 美元，但本周上漲 0.2%。

12 月交割天然氣價格下跌 0.9%，收每百萬 Btu 2.67 美元，但本周上漲 0.2%。

市場驅動力

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，中國需求的不確定性仍然是「目前全球石油市場的最大阻力」之一。「中國最新的刺激計畫引起了很多關注，但最終未能令投資者印象深刻…… 因為對於這個全球第二大經濟體的需求預期仍然不穩定，存在下行風險。」他說。

中國最高立法機構周五 (8 日) 批准了一項 1.4 兆美元的計畫，幫助地方政府消化其長期積累的隱性債務，進而提振陷入困境的經濟。這是中國為因應川普重返白宮恐為中國經濟復甦帶來新的不確定性而採取的重大舉措。

中國官媒《新華社》報導，中國將把地方政府債務上限提高到 35.52 兆元，並將允許地方政府在 3 年內額外發行 6 兆元專款債券，以每年 2 兆元人民幣，來置換隱性債務。中國財政部長藍佛安表示，從 2024 年開始，中國將連續 5 年每年從新增地方政府專款債券安排 8000 億元，專門用於化債，累計可置換隱性債務 4 兆元。再加上這次全國人大常委會批准的 6 兆元債務限額，直接增加地方化債資源 10 兆元。

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 表示：「這項援助措施更像是一個臨時解決方案，而不是市場所期待的全面刺激計畫，這一反應引發了市場的集體翻白眼。這些未達市場預期的措施在全球市場引發了波動，油價因擔心中國經濟放緩可能會抑制商品需求而下滑。」

然而，本周原油期貨價格收高，支持力道部分來自於對川普政府恐更嚴格制裁伊朗原油出口的預期，分析師估計這可能最終使市場供應減少約 100 萬桶 / 日。

Innes 指出，油市目前正面臨著經典的困境，一方面關注川普對伊朗的強硬立場，另一方面則關注川普對美國生產的「開採、開採、再開採」政策。對伊朗的制裁加劇可能會收緊全球供應，推動油價上漲。

川普可能會鼓勵美國生產商增加產量，進一步攪動供應市場。展望 2025 年，Innes 表示，供應過剩的前景依然嚴峻，全球產量有望超過需求，尤其是在中國重新定義其能源格局之際。他補充說，中國迅速向電動車的轉型正在「從根本上重塑需求」。

同時，因颶風拉斐爾而引發的供應中斷威脅正在減弱。StoneX 能源市場策略總監 Alex Hodes 指出，拉斐爾颶風目前正逐漸移至墨西哥灣的中心，預計未來五天內不會對供應造成重大影響。